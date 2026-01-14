Váratlan vallomás történt a Kincsvadászok stúdiójában
A Kincsvaászok legutóbbi adásában ismét szórakoztató és izgalmas pillanatokat láthattak a nézők.
A Kincsvadászok egy különleges eladót fogadtak, aki elárulta, hogy édesanyja helyett érkezett a műsorba, mert az idős hölgy nem mert végül a kamerák elé állni.
Meglepő vallomás érte Molnár Viktort a Kincsvadászok műsorában
A helyzetet tovább fokozta egy váratlan vallomás, a stúdióba érkező hölgy ugyanis elmondta, hogy az anyukája szerelmes Molnár Viktorba. A stúdióban azonnal kitört a nevetés, és Molnár Viktor röviden reagált a hallottakra: „Az jó.”
Ezután Fejes Tamás rögtön hozzáfűzte:
Akkor én kiszálltam, köszönöm szépen.
A humoros pillanatok után természetesen a licitre is sor került. A bemutatott tárgyat végül Molnár Viktor vásárolta meg 70 ezer forintért. Molnár Viktor végül rákérdezett, hogy az eladó édesanyja szerette volna-e, ha épp ő vásárolja meg a tárgyat. Végül az eladó elárulta mit is mondott neki édesanyja:
Kérdeztem tőle, hogy kit szeretne, hogy megvegye meg minden, és akkor először azt mondta, hogy zavarba ejtő ez a kérdés, de hogy igazából, neki a Viktor tetszik a legjobban.
Molnár Viktor végül úgy engedte el az eladót, hogy ha édesanyja nem lenne elégedett az összeggel, nyugodtan hívhatja őt telefonon.
A humoros pillanatról készült teljes videó itt érhető el:
