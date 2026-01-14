RETRO RÁDIÓ

Váratlan vallomás történt a Kincsvadászok stúdiójában

A Kincsvaászok legutóbbi adásában ismét szórakoztató és izgalmas pillanatokat láthattak a nézők.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 18:00
kincsvadászok tv2 molnár viktor vallomás

A Kincsvadászok egy különleges eladót fogadtak, aki elárulta, hogy édesanyja helyett érkezett a műsorba, mert az idős hölgy nem mert végül a kamerák elé állni.

Meglepő vallomás érte Molnár Viktort a Kincsvadászok műsorában

A helyzetet tovább fokozta egy váratlan vallomás, a stúdióba érkező hölgy ugyanis elmondta, hogy az anyukája szerelmes Molnár Viktorba. A stúdióban azonnal kitört a nevetés, és Molnár Viktor röviden reagált a hallottakra: „Az jó.”

Ezután Fejes Tamás rögtön hozzáfűzte:

Akkor én kiszálltam, köszönöm szépen.

A humoros pillanatok után természetesen a licitre is sor került. A bemutatott tárgyat végül Molnár Viktor vásárolta meg 70 ezer forintért. Molnár Viktor végül rákérdezett, hogy az eladó édesanyja szerette volna-e, ha épp ő vásárolja meg a tárgyat. Végül az eladó elárulta mit is mondott neki édesanyja:

Kérdeztem tőle, hogy kit szeretne, hogy megvegye meg minden, és akkor először azt mondta, hogy zavarba ejtő ez a kérdés, de hogy igazából, neki a Viktor tetszik a legjobban.

Molnár Viktor végül úgy engedte el az eladót, hogy ha édesanyja nem lenne elégedett az összeggel, nyugodtan hívhatja őt telefonon.

A humoros pillanatról készült teljes videó itt érhető el: 

 

