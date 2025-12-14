Mindenhol tarolnak a TV2 sztárjai és műsorai

Nehéz manapság egyértelműen kijelenteni bármit is, de azzal a ténnyel nem tudunk vitatkozni, hogy a TV2 képernyőjén látható hírességek jelenleg a legnépszerűbbek hazánkban. Ezt mutatják a nézettségi adatok, valamint az is, hogy a Metropol legolvasottabb sztárhírei mind a TV2 sztárjairól szólnak, vagyis őket kattintották a legjobban a héten.

Fejes Tamás és a Tv2 többi sztárja van az érdeklődés középpontjában (Fotó: TV2)

A TV2 nemcsak a tévében, de az interneten is tarol

Az olvasóink már a Kincsvadászok első évada óta mindenre kíváncsiak, ami a műsorral kapcsolatos. Ez a trend máig nem változott, így a Fejes Tamást megdöbbentő eladó érdekelte a legtöbb embert.

Szandi a Sztárban Sztár All Stars második évadának döntőjén fejtette ki lapunknak a véleményét a győztesről.

A Sztárban Sztár leszek! korábbi győztese, Karapancsev Kristóf pedig elárulta a Metropolnak, hogy új fejezetet nyitott az életében.

Az idei Megasztárt majdnem megnyerő Ádám Attila pedig lerántotta a leplet a terveiről, amik között vannak igencsak nagyszabásúak is.

A Top5-be pedig befért még a hamarosan újra elstartoló Exatlon Hungary korábbi versenyzője, Kocsis Alexandra, aki szexi mikuláslánnyá változott.