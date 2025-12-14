RETRO RÁDIÓ

Mindenhol tarolnak a TV2 sztárjai és műsorai

Közeleg a karácsony, de még az adventi hangulat és az ünnepi készülődés sem csökkenti az olvasók kíváncsiságát hazánk sztárjai iránt. Akik a számok alapján mind a TV2 ismert arcai.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 18:45
tv2 fejes tamás sztárban sztár all stars kincsvadászok sztárban sztár

Nehéz manapság egyértelműen kijelenteni bármit is, de azzal a ténnyel nem tudunk vitatkozni, hogy a TV2 képernyőjén látható hírességek jelenleg a legnépszerűbbek hazánkban. Ezt mutatják a nézettségi adatok, valamint az is, hogy a Metropol legolvasottabb sztárhírei mind a TV2 sztárjairól szólnak, vagyis őket kattintották a legjobban a héten.

Fejes Tamás Kincsvadászok tv2
Fejes Tamás és a Tv2 többi sztárja van az érdeklődés középpontjában (Fotó: TV2)

A TV2 nemcsak a tévében, de az interneten is tarol

Az olvasóink már a Kincsvadászok első évada óta mindenre kíváncsiak, ami a műsorral kapcsolatos. Ez a trend máig nem változott, így a Fejes Tamást megdöbbentő eladó érdekelte a legtöbb embert.

 

Szandi a Sztárban Sztár All Stars második évadának döntőjén fejtette ki lapunknak a véleményét a győztesről. 

 

A Sztárban Sztár leszek! korábbi győztese, Karapancsev Kristóf pedig elárulta a Metropolnak, hogy új fejezetet nyitott az életében.

 

Az idei Megasztárt majdnem megnyerő Ádám Attila pedig lerántotta a leplet a terveiről, amik között vannak igencsak nagyszabásúak is.

 

A Top5-be pedig befért még a hamarosan újra elstartoló Exatlon Hungary korábbi versenyzője, Kocsis Alexandra, aki szexi mikuláslánnyá változott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu