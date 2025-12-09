Nem lehet máshova nézni: elképesztően szexi mikuláslány lett az Exatlon sztárja
Ki ne örülne egy ilyen doboznak a fa alatt?! Az Exatlon sztárja nagyon ért a meglepetéshez!
Hatalmas boldogságként élte meg keresztfiai születését az Exatlon sztárja. Kocsis Alexandra azóta sem tud betelni a kicsikkel, így kifejezetten izgatottan várta az idei Mikulást.
Az Exatlon sztárja szexi mikuláslánynak öltözött
„Indul a Mikulás-járat! Küldetés: meglepni a keresztfiaimat. Varázslat bekapcsolva” – írta friss Instagram-posztjában Kocsis Alexandra, aki egy olyan képet mellékelt magáról a bejegyzéséhez, mely minden egészséges férfi szívét megdobogtatja. Az Exatlon sztárja szexi mikuláslányként bújik ki egy hatalmas, piros masnis karácsonyi ajándékdobozból. Nem csoda, hogy rengeteg szívecskés emoji került az üzenőfalára.
Nagyon jó kép! Tiszta meglepetést csináltál! A keresztfiaid biztos boldogok lesznek, hogyha meg látnak téged!
– írta egy rajongó.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre