A Sztárban Sztár versenyzője lemondott a kupáról, sokkot kapott a TV2 sztárja

Ezen a héten is hoztuk a legforróbb sztárhíreket, a legfontosabbakat pedig meg összegyűjtöttük, hogy biztos ne maradj le semmiről. A legnagyobb durranás a héten mindenképp a Sztárban Sztár All Stars évadának döntője lesz, ami már napokkal ezelőtt váratlan fordulatot vett. Az egyik szereplő lemondott a győzelmet jelentő kupáról…

Dér Heni és Bereczki Zoli együtt lép fel a Sztárban Sztár All Stars évadban (Fotó: Instagram/TV2)

Lemondott a győzelmet jelentő kupáról a Sztárban Sztár versenyzője

A Sztárban Sztár All Stars döntőjében Dér Heni, Freddie és Vavra Bence küzd a legjobb átalakuló címért. Dér Heni többek között Szinetár Dórát alakítva, Bereczki Zoltán oldalán énekel majd. A korábbi Sztárban Sztár győztes Bereczki pedig az egyik próbán odaadta Heninek a trófeát, amit annak idején ő kapott az első helyezésért, s azt mondta, csak akkor kéri vissza, ha Heni nyeri a mostani évadot…

Bereczki Zoltán szerint ha valakinek, hát Dér Heninek nagy esélye van győzni a Sztárban Sztár 2025-ben (Fotó: TV2)

Válás után örökbefogadás

De ha már fordulatok: a Házasság első látásra 3. évadában is voltak izgalmak. Bár már véget ért a műsor, a szereplők élete tovább zakatol. Becca például bejelentette, hogy összejött az első évad Andrisával, s férje sem maradt egyedül: Horváth Zsolt cicát fogadott örökbe, hogy betöltse szívében az űrt.

Házasság első látásra Zsoltja cicát fogadott örökbe (Fotó: Instagram/Horváth Zsolt)

Ájulás, kritika és gyász

Kiskedvenceknél maradva: a TV2 másik népszerű műsorában, a Lakásvadászokban is rivaldafénybe került egy négylábú. A friss házas Imola és Benjámin kutyusa a forgatások alatt sürgős ellátásra szorult, ami miatt a friss férj teljesen kikészült, kis híján elájult a kamerák előtt.

Külföldön sem volt épp álló víz: az egyik legismertebb rendező, Quentin Tarantino súlyos ítéletet mondott, elárulta, kit tart Hollywood leggyengébb színészének. A népszerű sportvetélkedő, az Exatlon román csapata pedig gyászhírt jelentett be: a profi sportolóból lett realitysztár, Roxana Miose mindössze 39 évesen elhunyt, miután szívszorító küzdelmet folytatott a rákkal.