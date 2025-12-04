A válás után az örökbefogadás mellett döntött a Házasság első látásra sztárja

A TV2 egyik legnépszerűbb műsorában rögtön megkedvelték a nézők Rebeka és Zsolt párosát. A Házasság első látásra 2025 sztárjairól mindenki azt hitte, ők lesznek azok, akik a kísérlet után végleg együtt maradnak.

A Házasság első látásra című műsorban Zsolt és Rebeka kapcsolata meseszerűen indult (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Zsolt döntött a válásról

Lelkileg nagyon megviselte a TV2 párkapcsolati műsorának forgatása Horváth Zsoltot. A Házasság első látásra sztárjának és feleségének kapcsolata igazi hullámvasút volt. Az esküvőn és a nászúton úgy tűnt, a szakértők tökéletes házaspárt „alkottak”, Rebeka és Zsolt pedig egymásra talált. De aztán robbant a bomba: kezdtek kiütközni a problémák, a feleség el is költözött a közös lakásból. De a kísérlet utolsó hetét megint együtt töltötték és úgy tűnt, megint minden kerek az életükben. Rebeka számára pedig nem volt kérdés, hogy szeretné folytatni a házasságot a műsor után is, immár kamerák nélkül.

Megérte érted feláldozni az akkori önmagam, egy sokkal nyitottabb, természetesebb lelkű nőért, akivé formálódtam melletted. Arra a döntésre jutottam, hogy szeretném, ha te lennél a naptáramban mindennap az első és utolsó fejezet. Egy szövetségben akarok élni veled, és szerintem te szeress engem, én meg szeretlek téged, a többit pedig megoldjuk

– jelentette ki végül Rebeka, aki férjével még zenét is írt a kísérlet alatt.

A Házasság első látásra 3. évadának sztárja a válás után örökbe fogadott egy cicát Fotó: Instagram

HEL Zsolt örökbe fogadott egy cicát

A férj, bár teljesen meghatódott felesége szavaitól, mégis a válás mellett döntött.

Életem legintenzívebb időszakán vagyok túl. Volt itt béke és háború, harmónia és balhé, remény és lemondás, menny és pokol. A legtisztább lelkű, a leginkább szeretni tudó és legszeretetreméltóbb emberek közé kerültél az életemben. Hálás vagyok, hogy veled tehettem meg ezt az utat, de a házasságot nem szeretném folytatni!

A válás után a volt férj komoly döntést hozott. Büszkén mutatta meg örökbe fogadott macskáját követőinek Instagram-sztorijában. Zsoltnak tehát befuccsolt ugyan a házassága, de immár nem kell egyedül szomorkodnia.