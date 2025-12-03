Kamerák előtt lett rosszul a Lakásvadászok szereplője
Kamerák rögzítették az egészségügyi vészhelyzetet a TV2 legújabb reality műsorában. A Lakásvadászok sztárja adás közben lett rosszul.
Novemberben elstartolt a TV2 képernyőjén Lékai-Kiss Ramóna műsorvezetésével Magyarország első szakmai ingatlanos reality műsora, a Lakásvadászok, amelyben valódi vásárlók, valódi döntések előtt állnak. Az ingatlanszakértők pedig hétről hétre azért dolgoznak, hogy sikeres üzletet bonyolítsanak le és átadják a vásárlók álomotthonát.
A Lakásvadászok egyik vásárlója adás közben lett rosszul
A TV2 sikerműsorának mai epizódja azonban megrázó volt a stáb, valamint a szereplők számára is. A társkereső oldalon megismerkedett friss házaspár éppen álmaik otthonát igyekeztek megtalálni, mikor Tóth Benjámin hirtelen rosszul lett a kamerák előtt.
Benjámin és felesége, Imola több mint hat éve alkotnak egy párt, nemrég pedig megpecsételték kapcsolatukat a házasság szentségében is. A friss házasok közösen nevelik kiskutyájukat is, aki a műsor során sürgős ellátásra szorult, amelyet Benjámin nem bírt végignézni. A fiatalt egy hajszál választotta el az eszméletvesztéstől.
Nagy volt a rémület a Lakásvadászok adása alatt
A fiatal párról láthattuk, hogy nem mindig értenek egyet egymással, ám most egyértelmű volt, hogy Imola férje segítségre szorul.
Azonnal át kellett adnia házi kedvencét feleségének, majd a földön ülve várta, hogy rosszulléte elillanjon. Nemcsak Benjámin rémült meg, Imola és az ingatlanszakértő arcára is jól láthatóan kiült a pánik, nem tudták mitévők legyenek.
Benjámin és párja, Imola később kiszóltak a nézőkhöz és elárulták, mi történt pontosan:
Kicsit megszédültem, le kellett ülnöm. Sok volt. Így a házhoz sem volt már sok kedvem
– mesélte a 24 éves árukiadó.
