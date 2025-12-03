RETRO RÁDIÓ

Kamerák előtt lett rosszul a Lakásvadászok szereplője

Kamerák rögzítették az egészségügyi vészhelyzetet a TV2 legújabb reality műsorában. A Lakásvadászok sztárja adás közben lett rosszul.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
tv2 műsor Lékai-Kiss Ramóna rosszullét

Novemberben elstartolt a TV2 képernyőjén Lékai-Kiss Ramóna műsorvezetésével Magyarország első szakmai ingatlanos reality műsora, a Lakásvadászok, amelyben valódi vásárlók, valódi döntések előtt állnak. Az ingatlanszakértők pedig hétről hétre azért dolgoznak, hogy sikeres üzletet bonyolítsanak le és átadják a vásárlók álomotthonát.

Rosszul lett egy vásárló a Lakásvadászok adása alatt
Egészségügyi vészhelyzet állt elő a Lakásvadászok műsorában (Fotó: Ambrus Marcsi /  TV2)

A Lakásvadászok egyik vásárlója adás közben lett rosszul

A TV2 sikerműsorának mai epizódja azonban megrázó volt a stáb, valamint a szereplők számára is. A társkereső oldalon megismerkedett friss házaspár éppen álmaik otthonát igyekeztek megtalálni, mikor Tóth Benjámin hirtelen rosszul lett a kamerák előtt.

Benjámin és felesége, Imola több mint hat éve alkotnak egy párt, nemrég pedig megpecsételték kapcsolatukat a házasság szentségében is. A friss házasok közösen nevelik kiskutyájukat is, aki a műsor során sürgős ellátásra szorult, amelyet Benjámin nem bírt végignézni. A fiatalt egy hajszál választotta el az eszméletvesztéstől.

Rosszul lett a fiatal az adás közben
Tóth Benjámin, a Lakásvadászok szereplője a kamerák előtt panaszkodott rosszullétre, sürgős ellátásra szorult (Fotó: TV2)

Nagy volt a rémület a Lakásvadászok adása alatt

A fiatal párról láthattuk, hogy nem mindig értenek egyet egymással, ám most egyértelmű volt, hogy Imola férje segítségre szorul.

Azonnal át kellett adnia házi kedvencét feleségének, majd a földön ülve várta, hogy rosszulléte elillanjon. Nemcsak Benjámin rémült meg, Imola és az ingatlanszakértő arcára is jól láthatóan kiült a pánik, nem tudták mitévők legyenek. 

Benjámin és párja, Imola később kiszóltak a nézőkhöz és elárulták, mi történt pontosan: 

Kicsit megszédültem, le kellett ülnöm. Sok volt. Így a házhoz sem volt már sok kedvem

 – mesélte a 24 éves árukiadó.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
