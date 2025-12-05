„Másodperceken múlt az életem” – Itt a TV2 sztárjának megrázó vallomása

2017. június 2-án egy fegyveres terrorista tüzet nyitott egy manilai szórakozóhelyen, a kaszinóban 38 embert megölt, további 70 sebesült volt aznap éjjel. Az Exatlon Hungary népszerű szereplője pár perccel korábban még a helyszínen volt, isteni csodának tartja, hogy túlélte – a megdöbbentő vérengzés után Kocsis Alexandra sok mindent átértékelt magában.

Az exatlonos Kocsis Alexandra soha nem felejti el a manilai terrortámadást (Fotó: Kocsis Alexandra / Instagram)

2017-ben túléltem a manilai terrortámadást. Amikor meséltem nektek erről, kétmillióan láttátok a videókat a TikTokon. A minap voltam egy podcast-forgatáson, ahol szintén meséltem róla. Egész nap rossz érzés volt bennem, mert előjött újra az az érzés, amit ott éreztem. Tudom, hogy milyen félelem és rettegés volt bennem, egészen addig, amíg el nem hagytam Manilát.

Kocsis Alexandra drámája: véres emberek mindenfelé

A sokkoló események után azt érezte, hogy hálásnak kell lennie sok mindenért az életében.

Hálásnak kell lennem egyrészt a családomért, másrészt anyukámért, akinek az intuíciója mentett meg. Tényleg pár másodpercen múlt az életem. Soha, semmikor nem vártam egy utat sem, mint akkor, hogy hazaérjek külföldről. Amikor landoltunk itt Magyarországon, akkor azt éreztem, hogy Úristen, de jó, megnyugodhatok… itt nem történnek ilyenek, itt nincs terrortámadás, itt biztonságban vagyok.

Június 4-én van a születésnapja és pont aznap tért haza, átölelhette a családját, ami érthető módon roppant fontos volt neki.

Néha olyan dolgok miatt idegesítem fel magam, amelyek ezekhez képest jelentéktelenek. Annak is örülnöm kellene, hogy legalább tudok idegeskedni dolgokon, van lehetőségem erre, mert ez alakulhatott volna másképp is…

Korábban elmesélte, hogy visszatért a szobájába, de hangzavart, kiabálást és lövéseket hallott. Azt hitte, hogy valamilyen buli kezdődött és elindult lefelé. Amikor leért a szálloda halljába, sokkoló látvány fogadta: véres arcok, rémült emberek voltak mindenhol.

A recepcióstól megkérdeztem, hogy mi történt, mert az utcán rendőröket, kommandósokat és páncélos járműveket láttam. A recepciónál pedig rengeteg véres ember volt. Ekkor világosított fel a hotel dolgozója, hogy valaki abban a kaszinóban lövöldözött, ahol kilenc perccel korábban én is jártam. A sérültek között ott volt az egyik fiú is, akinek a kaszinóban átadtam a helyem, amikor én elindultam vissza. Ő mesélte el, hogy a barátai nem élték túl a merényletet

– emlékezett vissza Alexandra, akiben akkor tudatosult, hogy mekkora szerencséje volt és, milyen jól tette, hogy nem makacskodott, hanem hallgatott édesanyja szavára.