Mi történt a Sztárban Sztár leszek! győztesével? Karapancsev Kristóf új fejezetet nyitott az életében

Karapancsev Kristóf neve sokak számára ismerősen csenghet, hiszen egy nagy volumenű tehetségkutatót nyert meg néhány évvel ezelőtt. A Sztárban sztár leszek! győztese fiatal kora ellenére már most jelentős eredményeket tudhat magáénak, mégis úgy döntött, nem kizárólag a reflektorfényben keresi a jövőjét. A zenész olyan útra lépett, amelyben a művészet és a tanulás kéz a kézben jár, és amely bizonyítja: nem kell egyetlen álomhoz ragaszkodni, ha az emberben több is lakozik.

Karapancsev Kristóf Sztárban Sztár leszek! produkciói elkápráztatták a zsűrit (Fotó: Máté Krisztián)

Karapancsev Kristóf nem veti meg a tanulást

„Írogatok még dalokat, de kevesebb időm van rá sajnos, mint eddig. Elkezdtem újra tanulni. Alapvetően nagyon sok dolog érdekel a világban, emellett pedig nem éreztem úgy, hogy annyira beindult volna a zenélés” – mondta őszintén Kristóf. Nem is akármit kezdett el a fiatal tehetség.

Matekot és fizikát tanulok jelenleg. Szeretnék jövőre építészmérnöknek jelentkezni

– árulta el. A zene azonban továbbra is élete egyik legfontosabb része marad, ráadásul párjával, Halász Rebekával is vannak közös terveik. „A zene természetesen továbbra is nagyon fontos az életemben, fogok kiadni dalokat, Rebekával is” – szögezte le.

Nem érti a mai trendeket: Számára Kökény Attila a szint

Kristóf számára a legfontosabb az üzenet a mondanivaló, amit a zenével át lehet adni. Nem rajong a mostanában divatos motyogós előadásmódért, ezt nem is rejti véka alá: „Sajnos ritkaságszámba megy manapság az igazi zene. De hiszek benne, hogy van még rá igénye a közönségnek”. Meggyőződése, hogy a minőségi, tartalmas zenére ki vannak éhezve az emberek: a színvonalas zeneiséget képviselő példaképek is ezt bizonyítják.

Nagyon halkak azok az emberek, akik igazán sikeresek. Például Kökény Attila. Jó látni, hogy ilyen igényes emberek is stadionokat képesek megtölteni itthon

– magyarázta.

Karapancsev Kristóf Kökény Attilát méltatta (Fotó: Bors)

Újfent már producerkedik is

A tehetségkutató győztese rádöbbent, hogy nemcsak előadóként, de háttéremberként is rengeteget adhat a zenéhez. Egyre nagyobb örömet talál a producerkedésben, dalokat ír másoknak, és hamarosan debütál is az első ilyen munkája: „Januárban jelenik meg az első általam hangszerelt szám, a művész neve Deen. Rockos folklór világot alkottunk meg” – árulta el.