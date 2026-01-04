Hiába az újév, a Házasság első látásra ismét a rajongók kedvence volt!
A szilveszter és az újév hetén is a TV2 műsora volt a legkattintottabb téma a rajongóknál. Mutatjuk, hogy a Házasság első látásra mellett mik voltak a hét legolvasottabb cikkei.
Bár már régen véget ért a Házasság első látásra harmadik évada, a rajongók így is érdeklődnek a szereplők magánélete iránt. Az újév mindenkinél máshogy kezdődött, de Tolvai Reni utolsó tavalyi posztja nem kis népszerűséget hozott a rajongók körében. Külföldön sem maradhattak el a hírek ilyenkor és a brit királyi család, valamint a Stranger Things színészei is népszerűek voltak az olvsók körében.
A Házasság első látásra sztárjának köszönheti szerelmét Ricsi
Horváth Ricsi, a műsor harmadik évadának sztárja nagyon szoros barátságot alakított ki Szandavári Gergővel. A barátságnak köszönhetően Ricsi jelenlegi kedvesét is megtalálta.
November 4-e óta vagyunk együtt. Egy első évados szereplő, Szandavári Geri mutatott be minket egymásnak, és már ott, amikor egymásra néztünk és kezet fogtunk, éreztük, hogy egyszerre dobban a szívünk. Szóval már akkor elkezdődött valami
– árulta el Tiktok videójában a Házasság első látásra sztárja. Később azt is kifejtette, hogy hogyan is sikerült a találkozás. További részletekért itt olvashatod el Ricsi szerelmi életét.
Üzentek a Stranger Things sztárjai a magyar rajongóknak!
Magyarországon is hatalmas rajongótáborral rendelkezett a Netflix sorozata. A Stranger Things záró epizódjait rengetegen várták a televíziók előtt és még a színészek is üzentek egyet a magyar nézőknek. Nell Fischer Jake Connelly és Jamie Campbell Bower csupán azért álltak kamerák elé, hogy az itthoni rajongókhoz is szóljanak pár szót. De, hogy mit is mondtak? Innen minden kiderül.
A Házasság első látásra felesége még szilveszterkor is rúgott egyet az exférjébe: „Minden toxikus dolgot kizárok”
Tigyi Kármen és Szilágyi Dániel az egyetlen pár voltak az utolsó évadból, akik együtt maradtak a kísérlet után. Ám ennek gyorsan vége lett, mivel az összeköltözés után elhidegültek egymástól. Most a szilveszter alkalmából sem kímélte volt férjét Kármen és elmondása szerint szeretné elfelejteni az tavalyi év történéseit. Korábban mondjuk Dani sem hátrált ki a kritikák elől és ő is odaszúrt korábbi feleségének. A botrány további részleteit itt olvashatod.
Kikotyogta a királyi szakértő: Ilyen a zárt ajtók mögött Katalin hercegné és Vilmos herceg
Katalin hercegné nagyon szerető anya, és Vilmossal nagyszerű szülők. Zárt ajtók mögött ugyanúgy zsonglőrködik az iskolai beiratkozásokkal, a gyerekek fuvarozásával, a házi feladattal, a játszódélutánokkal, a különböző klubokkal és még a könnyekkel is, mint bárki más
– mondja Katie Nicholl királyi szakértő. Az elmondása alapján tehát hiába a világ egyik leggazdagabb családjáról van szó, akkor is megvannak a mindennapi problémák, mint mindenkinél. A gyerekeknek még nincsen mobiljuk, ami a mai világban eléggé meglepő, de ők inkább közös programokkal ütik el az időt. Ezt korábban maga Vilmos herceg emelte ki. A híres család magánéletéről itt olvashatsz bővebben.
Ugrálnak a mellei: 2025 legszexibb felvételeivel búcsúzik az évtől Tolvai Reni
Az aranytorkú énekesnő nem zárhatta az évet anélkül, hogy ismét megmutassa kebleit. Reni éppen az év legszebb emlékeit idézte fel közösségi oldalán, amibe egy fesztivál videó is bekerült. Itt az énekesnő egy mélyen kivágott felsőben ugrál a zenére, ám van ami nem marad egy helyben. Itt láthatod Reni bejegyzését.
