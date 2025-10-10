Bárdosi Sándor reagált Dietz Gusztáv vádjaira

Az elmúlt hetek botrányai után (először Aranyosi Péter keveredett dulakodásba egy riporterrel, miután az kellemetlen kérdéseket tett fel neki, majd Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök is lökdösődött egy újságíróval egy rendezvényen) most újabb ügy borzolja a kedélyeket: Dietz Gusztáv durva hangvételű üzenetben támadt rá Bárdosi Sándorra, sőt, veréssel is megfenyegette az olimpikont, amiért az felvállalta a véleményét a Patriótának adott interjújában, miszerint szeret itthon élni, és úgy gondolja, nincsen külföldön sem kolbászból az a bizonyos kerítés - írta meg a Bors.

Az ominózus Bárdosi Sándor interjú, ami kirobbantotta a botrányt (Fotó: YouTube)

Dietz Gusztáv páros lábbal szállt bele Bárdosi Sándorba

Dietz a bejegyzésében többek között ezt írta Bárdosinak:

„A legutóbbi produkciód után viszont rá kellett jönnöm, hogy hitványabb vagy, mint amit valaha gondoltam volna rólad! Nem szeretném én ezt magyarázni tovább: egészen egyszerűen bele akarok verni a fejedbe párat, hátha észhez térsz! … Tökre örülnék, ha elhoznád a kopasz barátnődet is! Vele is boldogan megyek egyet közvetlenül utánad. Sőt, ti akár jöhettek egyszerre ketten is!" – üzent hadat az olimpikonnak.

Bárdosi köszönte, nem kér a cirkuszból

A sorokból süt az agresszió és a személyeskedés, amire sokan azonnal reagáltak volna. Bárdosi Sándor azonban más utat választott. A birkózó, aki ma már a Bajtársak Digitális Polgári Körének tagjaként is aktív közéleti szerepet vállal, higgadtan, sportemberhez méltóan válaszolt.

Annyira méltatlan ez az egész, hogy még csak nem is kommentálnám az esetet, nem lenne értelme. Nem érzem magam följebbvalónak senkinél, egész egyszerűen nem kívánok részt venni a proli show-ban. Guszti ezzel a lépéssel magát minősítette

– mondta a lapnak Bárdosi.

Bárdosi Sándor felesége is szóba került Guszti posztjában (Fotó: Markovics Gábor)

Mi történik a magyar közélettel?

Ez a rövid, de határozott reakció mindent elmond. Miközben mások a nyilvánosság előtt próbálják levezetni indulataikat, Bárdosi tartása és önuralma egyre ritkább értéknek számít. Megmutatta, hogy az igazi erő nem a hangos fenyegetésben, hanem a méltóság megőrzésében rejlik.

A közéleti légkör hiába szól egyre inkább a feszültségről és a személyeskedésről, szerencsére vannak még néhányan, akik szemléltetik, hogy lehet ezt másképp is csinálni. Bárdosi Sándor pontosan ilyen: egy bajnok, aki tudja, hogy a becsület nem a győzelem pillanatában születik, hanem akkor, amikor az ember képes higgadt maradni a legnagyobb vihar közepén is.