„Ma nagy a tét” – Bárdosi Sándor a Bajtársak Digitális polgári körről beszélt

Élsportolóként megtanultam, hogy az igazi sikerhez nem elég csak a tehetség. Kitartás, szívósság és alázat is kell hozzá, és egy csapat, amelyben megbízunk. Egy sportoló, ha egyedül is áll ki a küzdőtérre, sosem csak magáért küzd, hanem a közösségéért is. Én például minden versenyen tudtam, hogy mögöttem állnak a társaim, az edzőim és az országom. Ezért nagy öröm számomra, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter úrral közösen elindítjuk a Bajtársak Digitális polgári kört. A bajtársiasság számomra azt jelenti, hogy számíthatunk egymásra, amikor igazán nagy a tét. És ma nagy a tét. Hiszek abban, hogy a Bajtársak DPK összehozza majd azokat, akik készek összefogni Magyarországért és a biztonságért