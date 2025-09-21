RETRO RÁDIÓ

„Ma nagy a tét” – Bárdosi Sándor a Bajtársak Digitális polgári körről beszélt

Sportolók is felszólaltak a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján (DPK). Bárdosi Sándor, egykori birkózó a Bajtársak DPK kapcsán beszélt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.21. 13:20
Bárdosi Sándor Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozó Magyarország

Sikeres magyar sportolók is rész vettek a Digitális polgári körök-nagygyűlésen. Közülük Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózó, többszörös magyar bajnok a Bajtársak DPK tagjaként beszélt.

Fotó:   / Mediaworks

Élsportolóként megtanultam, hogy az igazi sikerhez nem elég csak a tehetség. Kitartás, szívósság és alázat is kell hozzá, és egy csapat, amelyben megbízunk. Egy sportoló, ha egyedül is áll ki a küzdőtérre, sosem csak magáért küzd, hanem a közösségéért is. Én például minden versenyen tudtam, hogy mögöttem állnak a társaim, az edzőim és az országom. Ezért nagy öröm számomra, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter úrral közösen elindítjuk a Bajtársak Digitális polgári kört. A bajtársiasság számomra azt jelenti, hogy számíthatunk egymásra, amikor igazán nagy a tét. És ma nagy a tét. Hiszek abban, hogy a Bajtársak DPK összehozza majd azokat, akik készek összefogni Magyarországért és a biztonságért

– mondta Bárdosi. 

Bárdosi Sándor beszéde 22:33-tól látható az alábbi Hír TV-videóban:


 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu