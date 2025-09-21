„Ma nagy a tét” – Bárdosi Sándor a Bajtársak Digitális polgári körről beszélt

Sportolók is felszólaltak a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján (DPK). Bárdosi Sándor, egykori birkózó a Bajtársak DPK kapcsán beszélt.
Sikeres magyar sportolók is rész vettek a Digitális polgári körök-nagygyűlésen. Közülük Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózó, többszörös magyar bajnok a Bajtársak DPK tagjaként beszélt.
Élsportolóként megtanultam, hogy az igazi sikerhez nem elég csak a tehetség. Kitartás, szívósság és alázat is kell hozzá, és egy csapat, amelyben megbízunk. Egy sportoló, ha egyedül is áll ki a küzdőtérre, sosem csak magáért küzd, hanem a közösségéért is. Én például minden versenyen tudtam, hogy mögöttem állnak a társaim, az edzőim és az országom. Ezért nagy öröm számomra, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter úrral közösen elindítjuk a Bajtársak Digitális polgári kört. A bajtársiasság számomra azt jelenti, hogy számíthatunk egymásra, amikor igazán nagy a tét. És ma nagy a tét. Hiszek abban, hogy a Bajtársak DPK összehozza majd azokat, akik készek összefogni Magyarországért és a biztonságért
– mondta Bárdosi.
Bárdosi Sándor beszéde 22:33-tól látható az alábbi Hír TV-videóban:
