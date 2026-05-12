Max Verstappen megtalálta új csapatát? Máris tárgyalóasztalhoz ült

A hozzá képest gyenge szezonkezdet után egyre forróbb téma, hogy a négyszeres világbajnok Max Verstappen idő előtt távozhat a Red Bulltól. Azok után, hogy a hollandot az elmúlt években a Mercedesszel hozták szóba, nemrég pedig az sem tűnt elképzelhetetlennek, hogy az idei szezon végé otthagyja az F1-et, most úgy tűnik a McLarennél folytathatja.

Max Verstappen faképnél hagyja a Red Bullt?

Komoly háttérmozgások indultak el a száguldó cirkusz egy hónapos szünet utáni visszatérésével, ugyanis brit sajtóértesülések szerint Max Verstappen és a konstruktőri címvédő McLaren között már javában zajlanak az egyeztetések.

A tapasztalt újságíró, Joe Saward arról számolt be, hogy a felek már tárgyalóasztalhoz ültek.

Az időzítés mindenképp érdekes, hiszen a legutóbbi Miami Nagydíjon már biztatóbb volt a Red Bull teljesítménye, Verstappen pedig gyakorlatilag kizárólag saját hibájának köszönhette, hogy lemaradt a dobogóról.

Bár jelenlegi szerződése 2028-ig érvényes, egy különleges záradék értelmében, amennyiben a nyári szünetig nem áll legalább a második helyen az egyéni pontversenyben, a 28 éves pilóta kezdeményezheti a megállapodás felbontását.

Amennyiben bekövetkezik a csapatváltás, minden bizonnyal Oscar Piastri helyére érkezne, aki távozik a McLarentől. Az ausztrál versenyző neve korábban felmerült a Red Bull kívánságlistáján is, amennyiben ott felszabadulna egy hely, Verstappen távozása pedig leegyszerűsíti a helyzetet.

A holland versenyző várhatóan a nyári szünetig nem hoz végleges döntést. Jelenleg a világbajnoki pontverseny hetedik helyén áll, és jelentős lemaradásban van a záradékban szereplő második pozícióhoz képest. A végső döntés így minden bizonnyal az ő kezében lesz.