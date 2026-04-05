Kíméletlen ítélet válogatott támadónkról; Marco Rossi bejelentést tett Varga Barnabásról
Ezek voltak a Metropol legnépszerűbb sportcikkei a héten. Sallai Rolandot leszólta egy török megmondóember; Marco Rossi a sérült Varga Barnabás helyettesét dicsérte; új szintre emelkedett a Gulácsi Péterék klubjával szembeni gyűlölködés.
Ha nem is a felkészülési mérkőzéseit, de szegről-végről a magyar válogatott labdarúgóit érintő cikkeinkre voltak a legtöbben kíváncsiak a március 30. és április 5. közötti héten a Metropol sportrovatának olvasói közül. Meglepetésre egyik sem a mindig sok slágertémát szolgáltató Szoboszlai Dominikról szólt, hanem Sallai Rolandról, Varga Barnabásról és Bárány Donátról, illetve Orbán Willi és Gulácsi Péter német klubjáról.
Az alábbiakban ízelítőt adunk a legnagyobb érdeklődést kiváltott sportcikkeinkből, azaz: íme, a heti top!
Sallaiba beleszállt egy Galatasaray-rajongó
Egyetlen elrontott gólhelyzet láttán elhamarkodottnak látszó ítéletet mondott Sallai Rolandról egy török influenszer. A Galatasaray-szurkoló Burak Eren a magyar labdarúgó Szlovénia ellen (1-0) kihagyott ziccerének videójával támasztotta alá a sarkos véleményét.
Rossi bejelentést tett Varga Barnabásról
Varga Barnabás nélkül állt helyt a magyar fociválogatott márciusban. Az AEK Athén középcsatára ugyan elutazott Telkibe, de sérülés miatt idő előtt haza is tért Görögországba. Szlovénia ellen a kezdőben Lukács Dániel, majd a görögökkel vívott meccsen Redzic Damir helyettesítette. Csereként beállva Bárány Donát kapott lehetőséget. Marco Rossi szövetségi kapitány a két találkozón meg is fejtette, hogy utóbbi lehet Varga tökéletes helyettese.
Semmibe veszik Orbán Willi és Gulácsi klubját
Totális bojkottot hirdetett az RB Leipzig ellen egy negyedosztályú klub. Gulácsi Péter és Orbán Willi csapatát semmibe veszi a Hallescher FC: a beszámoló szerint a taggyűlése „nagy tapssal” hozott „egyértelmű döntést” arról, hogy különleges húzásokkal határolódnak el a közeli Lipcse közutálatnak örvendő csapatától, az RB Leipzigtől.
