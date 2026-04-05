Kíméletlen ítélet válogatott támadónkról; Marco Rossi bejelentést tett Varga Barnabásról

Ha nem is a felkészülési mérkőzéseit, de szegről-végről a magyar válogatott labdarúgóit érintő cikkeinkre voltak a legtöbben kíváncsiak a március 30. és április 5. közötti héten a Metropol sportrovatának olvasói közül. Meglepetésre egyik sem a mindig sok slágertémát szolgáltató Szoboszlai Dominikról szólt, hanem Sallai Rolandról, Varga Barnabásról és Bárány Donátról, illetve Orbán Willi és Gulácsi Péter német klubjáról.

Sallai Rolandot (balra) elhamarkodottan ítélték meg, Varga Barnabásnak méltó helyettest talált Marco Rossi szövetségi kapitány

Az alábbiakban ízelítőt adunk a legnagyobb érdeklődést kiváltott sportcikkeinkből, azaz: íme, a heti top!

Sallaiba beleszállt egy Galatasaray-rajongó

Egyetlen elrontott gólhelyzet láttán elhamarkodottnak látszó ítéletet mondott Sallai Rolandról egy török influenszer. A Galatasaray-szurkoló Burak Eren a magyar labdarúgó Szlovénia ellen (1-0) kihagyott ziccerének videójával támasztotta alá a sarkos véleményét.

Sallai, pozisyona görme noktasında sorun yaşamadı ama bitiremedi. Bence bu saatten sonra gerçek mevkisi sağ bek. Kanat için ancak alternatif olur ama Macaristan'da sol açıkta kullanılmaya devam edilecek. Kanat Sallai, zoru yapar ama basitte zorlanır.pic.twitter.com/wIXl4q5Sm9 https://t.co/r1msajDyCV — Burak Eren (@Burakeren_1987) March 30, 2026

A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!

Rossi bejelentést tett Varga Barnabásról

Varga Barnabás nélkül állt helyt a magyar fociválogatott márciusban. Az AEK Athén középcsatára ugyan elutazott Telkibe, de sérülés miatt idő előtt haza is tért Görögországba. Szlovénia ellen a kezdőben Lukács Dániel, majd a görögökkel vívott meccsen Redzic Damir helyettesítette. Csereként beállva Bárány Donát kapott lehetőséget. Marco Rossi szövetségi kapitány a két találkozón meg is fejtette, hogy utóbbi lehet Varga tökéletes helyettese.

A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!

Semmibe veszik Orbán Willi és Gulácsi klubját

Totális bojkottot hirdetett az RB Leipzig ellen egy negyedosztályú klub. Gulácsi Péter és Orbán Willi csapatát semmibe veszi a Hallescher FC: a beszámoló szerint a taggyűlése „nagy tapssal” hozott „egyértelmű döntést” arról, hogy különleges húzásokkal határolódnak el a közeli Lipcse közutálatnak örvendő csapatától, az RB Leipzigtől.

A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!