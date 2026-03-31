Győzött a vak gyűlölet, semmibe veszik Gulácsiékat – hivatalos

Totális bojkottot hirdetett az RB Leipzig ellen a negyedosztályú hallei klub. Gulácsi Péter és Orbán Willi csapatától teljesen elhatárolódnak.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.31. 13:30
Igaznak bizonyultak a hírek, példátlan döntést hozott egy német labdarúgóklub. A harmadosztályba jutásért küzdő Hallescher FC taggyűlése a beszámoló szerint "nagy tapssal" hozott "egyértelmű határozatot" arról, hogy különleges húzásokkal határolódnak el a közeli Lipcse közutálatnak örvendő csapatától, az RB Leipzigtől. Azzal igyekeznek megőrizni a független identitásukat a Red Bull konszern pénzén a semmiből az elitbe berobbant Gulácsi Péteréktől, hogy a jövőben – kivéve persze a kötelező tétmeccseket – semmiféle együttműködésre, edzőmérkőzésre, meghívásos tornaszereplésre nem hajlandóak a lipcseiekkel, még az utánpótlás- és a női futball szintjén sem.

Fotó: Getty Images

A gyűlölet vezérelte bizarr döntés még annak tudatában is kuriózum, hogy az RB Leipzig idegenbeli meccsein teljesen megszokottak az ellenszenv megnyilvánulásai a keményvonalas szurkolók részéről. Németországban még a modern, elüzletiesedett labdarúgásban is igyekeznek megőrizni a hagyományokat. Például tilos a pártoló tagság rovására többségi tulajdonrészt szereznie bármely dúsgazdag cégnek vagy multimilliárdosnak – egy-két kivételtől eltekintve, amilyen éppen a Red Bull sokat támadott lipcsei szerepvállalása is (a másik a Dietmar Hopp által felemelt "falusi" Hoffenheim). A hallei klub most úgy döntött, hogy az utálat jegyében még a Lipcse pályáit sem fogja használni ezentúl, pedig különösen a téli körülmények között a környékbeli szegényebb klubok gyakran bérelnek jobb minőségű, rendben tartott létesítményeket az RB Leipzigtől.

Gulácsi Péteréket közutálat kíséri

Az RB Leipzig projektjét 2009-ben az ötödosztályban kezdték, de 2016-ban már fel is jutottak a Bundesliga-élvonalába, ott is rögtön a dobogóesélyes élcsapatok közé: azóta kétszer nyertek Német Kupát, győztek Szuperkupa-döntőben és eljutottak a Bajnokok Ligája 2020-as elődöntőjéig is. Eközben például a német labdarúgás történetének első bajnoka, az 1. FC Lokomotive Leipzig is a negyedik vonalban szerepel. Ez szúrja a szemét elsősorban a tradícióikra büszke német klubok ultráinak, akik minden elképzelhető módon tudatják is a megvetésüket Gulácsi Péter és Orbán Willi csapatával, illetve a Bikák szurkolóival.

 

