A Lipcsében leírt Gulácsi Pétert a világ legjobbjai közé sorolják

Hiába választotta posztján az előző Bundesliga-szezon legjobbjának a tekintélyes Kicker futballmagazin, és hiába védett idén is csapata egyik legjobbjaként Gulácsi Péter, egybehangzó sajtóértesülések szerint nyártól csak második számú kapusként számít rá az RB Leipzig. A német futballklubot 2015 óta szolgáló, 35 éves magyar labdarúgó jelenleg a februárban elszenvedett térdsérülése utáni visszatérésére készül, noha egyáltalán nem biztos, hogy legalább a bajnokság végéig visszakapja a helyét a kezdőcsapatban a fiatal Maarten Vandevoordtól. Annál jobban eshet a lelkének egy friss rangsor, amelyben még mindig előkelő helyet foglal el a világ legjobb futballkapusai között.

Gulácsi Pétert a 25. legjobb futballkapus a friss toplistán Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az aktuálisan a kapusok legjobbjának ítélt belga Thibaut Courtois (Real Madrid) mögött az olasz Gianluigi Donnarumma (Manchester City) és a brazil Alisson Becker (Szoboszlai Dominik játékostársa a Liverpoolban) a képzeletbeli dobogósok.

Gulácsi Péter még mindig a top 30 tagja

Gulácsi ugyan már nem tartozik a közvetlen elithez, de a 30 fős listára őt is méltónak találták: a 25. helyre sorolták.

Gulácsi Péter 2015 nyarán még a német másodosztályban csatlakozott a 2009-ben alapított RB Leipzig nagyratörő projektjéhez. 2016 elején lett a lipcsei csapat első számú kapusa, és a kisebb-nagyobb sérüléseitől eltekintve eddig minden posztriválisát felül tudta múlni. Közben a 2. Bundesligából indulva az élvonal többszöri dobogós helyezéséig, Német Kupa- és Szuperkupa-győzelmekig, a Bajnokok Ligájában pedig a 2020-as elődöntőig jutottak.