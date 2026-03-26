RETRO RÁDIÓ

A Lipcsében leírt Gulácsi Pétert a világ legjobbjai közé sorolják

Még mindig a világ legjobb kapusainak toplistáján szerepel a neve. Gulácsi Pétert hátrasorolják Lipcsében, pedig mást érdemel.

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.26. 05:30
gulácsi péter kapus gianluigi donnarumma thibaut courtois rb leipzig

Hiába választotta posztján az előző Bundesliga-szezon legjobbjának a tekintélyes Kicker futballmagazin, és hiába védett idén is csapata egyik legjobbjaként Gulácsi Péter, egybehangzó sajtóértesülések szerint nyártól csak második számú kapusként számít rá az RB Leipzig. A német futballklubot 2015 óta szolgáló, 35 éves magyar labdarúgó jelenleg a februárban elszenvedett térdsérülése utáni visszatérésére készül, noha egyáltalán nem biztos, hogy legalább a bajnokság végéig visszakapja a helyét a kezdőcsapatban a fiatal Maarten Vandevoordtól. Annál jobban eshet a lelkének egy friss rangsor, amelyben még mindig előkelő helyet foglal el a világ legjobb futballkapusai között.

Gulácsi Pétert a 25. legjobb futballkapus a friss toplistán
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az aktuálisan a kapusok legjobbjának ítélt belga Thibaut Courtois (Real Madrid) mögött az olasz Gianluigi Donnarumma (Manchester City) és a brazil Alisson Becker (Szoboszlai Dominik játékostársa a Liverpoolban) a képzeletbeli dobogósok. 

Gulácsi Péter még mindig a top 30 tagja

Gulácsi ugyan már nem tartozik a közvetlen elithez, de a 30 fős listára őt is méltónak találták: a 25. helyre sorolták.

Gulácsi Péter 2015 nyarán még a német másodosztályban csatlakozott a 2009-ben alapított RB Leipzig nagyratörő projektjéhez. 2016 elején lett a lipcsei csapat első számú kapusa, és a kisebb-nagyobb sérüléseitől eltekintve eddig minden posztriválisát felül tudta múlni. Közben a 2. Bundesligából indulva az élvonal többszöri dobogós helyezéséig, Német Kupa- és Szuperkupa-győzelmekig, a Bajnokok Ligájában pedig a 2020-as elődöntőig jutottak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu