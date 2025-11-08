Közellenségek rangadója vár Gulácsira és Orbánra

Ha nem is a hagyományok alapján, az eredmények okán mégis a Hoffenheim és az RB Leipzig szombati (15.30) mérkőzése lesz a német labdarúgó Bundesliga tizedik fordulójának rangadója. Elvégre a szoros élmezőnyhöz tartozó hatodik helyezett fogadja a másodikat, ráadásul mindkét csapat sorozatban három győzelem után hajt a negyedikre. A Bayern Münchent üldöző lipcseiek – köztük Gulácsi Péter és Orbán Willi – edzője, Ole Werner a sikersorozatuk ismeretében érthető jókedvvel reagált arra, hogy éppen ezt a két klubot megvetés és gyűlölet veszi körül.

Gulácsi Péterék idei házi gólkirálya, Christoph Baumgartner éppen a másik „műanyag klubból”, a Hoffenheimből igazolt Lipcsébe (Fotó: AFP)

A fiatal szakember a nyári kinevezése után egy müncheni katasztrófával (6-0 a Bayernnek) rajtolt ugyan Gulácsiék edzőjeként, de azóta kilenc tétmeccsből nyolcat megnyert és csak egyet adott döntetlenre a Lipcse.

„Nagy örömmel várom a találkozót, igazán fantasztikus mérkőzés várható.

Ha a két csapat játékát nézzük, kevés ennél látványosabb összecsapás létezik a Bundesligában, hiszen mindkettő jó formában van és üdítő támadófocit játszik.

Sőt, miután mindkét oldalon a fiatal, figyelemre méltó, feltörekvő tehetségekre építünk, pályán lesz a labdarúgás jövője” – érvelt Werner.

Gulácsi Péterék rangadója: El Plastico

A Hoffenheim és az RB Leipzig nem csak hasonló filozófiát követ a tehetségek gondozásában, de mindkettőt hasonlóan gyűlölik és megvetik a hagyományokat, a presztízst és a széles társadalmi hátteret hiányoló rivális szurkolói rétegek. A házigazda „Falusiak” – Hoffenheim ma már a stadionnak is otthont adó Sinsheim egyik külkerülete – 2008-ban, a lipcseiek 2016-ban robbantak be a német Bundesliga élvonalába. Mindkét klub alacsonyabb osztályokból indulva, évente feljutva ugrált a topligáig, miután a Hoffenheimet a helyi születésű üzletember, Dietmar Hopp, a Leipziget a nemzetközi futballcsaládot építő és pénzelő Red Bull vette a szárnyai alá. A hoffenheimiek eddigi legjobb helyezése egy 2018-as harmadik hely volt, a lipcseiek viszont jellemzően dobogósok, habár az áhított bajnoki címet még nem sikerült megnyerniük.

A mesterséges és „kémcsőkluboknak” emlegetett csapatok nem csak a pályán állják meg a helyüket. Tudatos és ügyes marketingmunkával is igyekeznek kifogni a szelet a tehetetlenül gyűlölködő kritikusaik vitorláiból. A szombati meccset például most a hazaiak önironikusan Unbeliebtico” (szabad fordításban: Utáltico) néven harangozták be, utalva a Real Madrid és a Barcelona hagyományos „El clásicó”-párharcaira. A Hoffenheim és az RB csatáit hasonló mintára szokták „El Plastico”-nak is mondani, hangsúlyozva, hogy a klasszikus futballklubok régóta szerves részei a világnak, nevezettek viszont az újabban elanyagiasodott futball „műanyag” képződményei.

A német Bundesliga élcsoportja: 1. Bayern München 27 pont, 2. RB Leipzig 22, 3. Dortmund 20, 4. Stuttgart 18, 5. Leverkusen 17, 6. Hoffenheim 16.