Arne Slot súlyos problémákat emleget; Szoboszlait hazaküldték Magyarországra

A PSG-Liverpool Bajnokok Ligája párharc kapcsán az Arne Slot és Szoboszlai Dominik nevével fémjelzett hírek mellett a Fradi-kapus Gróf Dávid felesége keltette a legnagyobb érdeklődést olvasóink körében a héten.

Arne Slot nem hajlandó beszélni a problémákról

Óriási vereség után próbált helytállni a Liverpool szerdán a Bajnokok Ligájában a PSG ellen. A találkozó előestéjén Arne Slot vezetőedző sajtótájékoztatót tartott, ahol többek között kitért a múltheti Manchester City elleni 4-0-ás zakóra is. A holland szakember beismerte, hogy rengeteg probléma van jelenleg a Vörösökkel, ám ezeket nem hajlandó kiteregetni, hanem az öltözőn belül kívánja megoldani őket. A részleteket ezen a linken találod.

Szoboszlai ráfázott a becsúszásra

A Liverpoolnak sansza sem volt a BL-címvédő ellen Párizsban, ráadásul az idén élete formájában futballozó Szoboszlai Dominik sem nyújtott maradandó teljesítményt. Sőt, a mérkőzésen többször is megtréfálták: a Paris Saint-Germain játékosai látványosan túljártak az eszén. Zaire-Emery egy finom bokamozdulattal verte át a magyar középpályást, aki métereket csúszott a térdén. "Hazaküdték Szoboszlait Magyarországra" – reagáltak a szurkolók az esetre.

Warren Zaïre-Emery qui a renvoyé Szoboszlai en Hongrie ptdrrrr c'est trop violent

A másik szóban forgó jelenetet ezen a linken találod.

Gróf Dávid felesége a karrierjét áldozta fel a szerelemért

A Fradi kapusa és felesége, Gróf-Komsa Klaudia 2017 nyarán mondták ki a boldogító igent, ám az odáig vezető út korántsem volt zökkenőmentes. Az azt megelőző évek számos kihívást tartogattak, hiszen mindketten az élsport világában próbáltak helytállni, ami rengeteg lemondással és kompromisszummal járt. Gróf Dávid felesége, Klaudia lapunknak őszintén mesél arról, hogyan ismerkedtek meg, miként alakult a kapcsolatuk, és milyen nehézségekkel kellett szembenézniük, mire végül közös életük stabil alapokra került. A teljes interjút ezen a linken olvashatod.