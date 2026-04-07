„A szerelemért áldoztam fel a karrierem” – Gróf Dávid felesége őszintén vallott a házasságukról

A Fradi kapusa és felesége, Gróf-Komsa Klaudia 2017 nyarán mondták ki a boldogító igent, ám az odáig vezető út korántsem volt zökkenőmentes. Az azt megelőző évek számos kihívást tartogattak számukra, hiszen mindketten az élsport világában próbáltak helytállni, ami rengeteg lemondással és kompromisszummal járt. Gróf Dávid felesége, Klaudia lapunknak őszintén mesélt arról, hogyan ismerkedtek meg, miként alakult a kapcsolatuk, és milyen nehézségekkel kellett szembenézniük, mire végül közös életük stabil alapokra került.

Facebookon jelölt be, de akkor még semmit sem tudtam róla. Elkezdtünk beszélgetni, és amikor már hivatalossá vált a kapcsolatunk, elköltöztem Kisvárdára, ő pedig aláírt Csákvárra. Bár az elején úgy látszott, hogy kicsit beképzelt, de amikor aztán jobban megismertem, már teljesen más képem alakult ki Dávidról

– mondta Gróf-Komsa Klaudia, aki hozzátette, nagyon kevés időt töltöttek együtt a kapcsolatuk kezdetén.

Volt, hogy kéthetente, máskor csak havonta tudtunk találkozni. Akkoriban heti hét edzésem volt, neki pedig öt, így hétköznap gyakorlatilag egyáltalán nem tudtunk találkozni. Sokat beszéltünk telefonon, illetve edzések előtt és után is üzengettünk egymásnak. Amikor le tudott jönni hozzám, néha előfordult, hogy három-négy napot együtt töltöttünk, de ez elég ritka volt. Olyan is volt, hogy csak este érkezett, és már másnap este vissza is ment.

Gróf-Komsa Klaudia 2008-ban kötötte meg első profi szerződését a Vasassal, ezzel hivatalosan is elindítva pályafutását a felnőtt élvonalban. Néhány évvel később, 2015-ben Kisvárdára igazolt, ahol pályafutása egyik legszebb sikerét élhette át: csapatával magyar bajnoki címet ünnepelhetett. Az évek során azonban nem csak a pályán kellett helytállnia. Klaudia rengeteg áldozatot hozott a magánéletében is, különösen Dávid miatt, aki fontos szerepet játszott döntéseiben. Végül úgy határozott, hogy a kézilabdát már nem hivatásként, hanem hobbiként folytatja, mert a szerelem sokkal fontosabb neki.

A karrieremet a szerelemért áldoztam fel, és tudom, ez most kicsit nyálasan hangzik, de nem az. Amikor Kisvárdán játszottam, megnyertük a bajnokságot, és az volt a terv, hogy maradok. Közben Dávid a Honvédhoz igazolt, így mindketten az első osztályban játszottunk volna. Nem tudtam, hogyan tudnánk ezt hosszú távon megoldani. Több edzés és még több utazás várt volna ránk, és könnyen előfordulhatott volna, hogy csak havonta vagy akár kéthavonta találkozunk. Én pedig nem ezt akartam egy kapcsolatban

– mondta Gróf Dávid felesége, aki hozzátette: