Hatalmas örömhírt osztott meg a Fradi sztárja: bővül a család

Sérülés miatt lassan fél éve nem bevethető Robbie Keane kulcsembere, azonban a magánéletében új szintre léptek barátnőjével. Stefan Gartenmann és párja bejelentették, hogy gyermeket várnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 18:30
Stefan Gartenmann Fradi kisbaba

Hamarosan édesapa lesz a Fradi 29 éves védője, Stefan Gartenmann. A futballista egy Instagram-sztoriban osztotta meg az örömhírt: párjával, Jane Stengerrel babát várnak.

Stefan Gartenmann utoljára november elején lépett pályára a Ferencvárosban
Stefan Gartenmann utoljára november elején lépett pályára a Ferencvárosban – Fotó: Laszlo Szirtesi

„Bővül a család” – írta a háromszoros svájci válogatott középhátvéd a dán kedvese fotójához, melyen éppen a hasát fogja.

Gartenmann és szerelme már több mint egy évtizede alkotnak egy párt, és a játékos korábban egy svájci interjúban arról beszélt, hogy kapcsolatuk új szakaszba lépett:

Most tartunk abban a szakaszban, hogy babákról és gyűrűkről beszélgessünk. A nyomás egyre fokozódik

– idézte a futballistát a csakfoci.hu.

Stefan Gartenmann és barátnője babát várnak
Stefan Gartenmann és barátnője babát várnak – Fotó: Instagram/ stefangartenmann

Stefan Gartenmann nagyon hiányzik a Fradiból

A védő tavaly november elején súlyos térdsérülést szenvedett, és egyelőre nem tudni, mikor térhet vissza a pályára. Az őszi szezonban kirobbanthatatlan volt Robbie Keane csapatából, és kulcsszerepet játszott a remek Európa-liga-rajtban. Hiánya különösen érzékelhető volt a Braga elleni kiesés során.

A svájci védő szerződése idén nyáron lejár a zöld-fehéreknél, és egyelőre kérdéses, hogy a klub hosszabb távon is számol-e vele.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu