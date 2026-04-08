Hatalmas örömhírt osztott meg a Fradi sztárja: bővül a család

Hamarosan édesapa lesz a Fradi 29 éves védője, Stefan Gartenmann. A futballista egy Instagram-sztoriban osztotta meg az örömhírt: párjával, Jane Stengerrel babát várnak.

Stefan Gartenmann utoljára november elején lépett pályára a Ferencvárosban – Fotó: Laszlo Szirtesi

„Bővül a család” – írta a háromszoros svájci válogatott középhátvéd a dán kedvese fotójához, melyen éppen a hasát fogja.

Gartenmann és szerelme már több mint egy évtizede alkotnak egy párt, és a játékos korábban egy svájci interjúban arról beszélt, hogy kapcsolatuk új szakaszba lépett:

Most tartunk abban a szakaszban, hogy babákról és gyűrűkről beszélgessünk. A nyomás egyre fokozódik

– idézte a futballistát a csakfoci.hu.

Stefan Gartenmann és barátnője babát várnak – Fotó: Instagram/ stefangartenmann

Stefan Gartenmann nagyon hiányzik a Fradiból

A védő tavaly november elején súlyos térdsérülést szenvedett, és egyelőre nem tudni, mikor térhet vissza a pályára. Az őszi szezonban kirobbanthatatlan volt Robbie Keane csapatából, és kulcsszerepet játszott a remek Európa-liga-rajtban. Hiánya különösen érzékelhető volt a Braga elleni kiesés során.

A svájci védő szerződése idén nyáron lejár a zöld-fehéreknél, és egyelőre kérdéses, hogy a klub hosszabb távon is számol-e vele.