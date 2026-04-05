Lisztes Krisztián eladó?! Szabadulnának a Fradi kincsétől

„Felfordulás Frankfurtban – A változások nyara az Eintrachtnál” – ezzel a címmel írtak cikket az Eintracht Frankfurt német Bundesliga-csapata előtt álló reformokról a Frankfuter Allgemeine Zeitungban. Miután az előző szezonban dobogós, de a Bajnokok Ligája főtábláján (8 meccsen 4 pontot gyűjtve) a 33. helyen végzett klub idén a német bajnokság középmezőnyében ragadva alighanem lemarad az európai kupaszereplésről, ősztől kevesebb pénzből, szűkebb játékoskerettel kell gazdálkodnia, és a megszokottnál nagyobb lesz a labdarúgók jövés-menése is. A lap szerint valószínűleg több lehetőséget kapnak a fiatal tehetségek. Ez akár jó hír is lehetne az FTC-hez kölcsönadott ifjabb Lisztes Krisztiánnak – csakhogy őt az eladók közé sorolják.

Lisztes Krisztiánt (jobbra) pénzzé tenné az Eintracht Frankfurt? Fotó: Szigetváry Zsolt

A 20 éves magyar támadó eladásának lehetőségét pedzegette a FAZ. Eszerint ő azon kölcsönjátékosok közé tartozik, akiket nyáron pénzzé tehet az Eintracht:

„Nehéz lesz jelentős bevételre szert tenni a kölcsönadott Nkounkouból, Ngankamból, Lisztesből és Ebimbéből.”

Eurómilliókat bukhatnak Lisztes Krisztiánon

Lisztes szerződtetését 2023 szeptemberében jelentette be a Bundesliga-klub, de csak egy évvel később vezényelte magához a Fradiból, a szerződése jövő nyárig szól. A 2024/25-ös szezonban azonban nem sikerült neki az áttörés a profik között, sőt gyakori sérülésektől sújtva még a német negyedosztályban játszó tartalékcsapatban is csak három meccsen szerepelt. Tavaly nyáron kölcsönadták magyar nevelőegyesületének, ahol eddig egy-egy NB I-es és Magyar Kupa-mérkőzésen cserélte be Robbie Keane vezetőedző. Legutóbb az NB III-as B-csapatban játszott ugyan, de kiállították és az MLSZ hetekre eltiltotta.

Ha a frankfurtiak ilyen évek után szabadulnának tőle, alighanem keresztet vethetnek a befektetésük nagy részére, hiszen annak idején 6 millió eurót (2,3 milliárd forint) fizettek érte.