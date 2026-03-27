Maró gúny, Lisztes Krisztián beszólt az MLSZ-nek
Súlyos eltiltásra jött a válasz. Lisztes Krisztián gúnyosan odaszúrt az MLSZ-nek a fia fegyelmi büntetése miatt.
Ifjabb Lisztes Krisztián három meccsre szóló eltiltást kapott, miután a Fradi második csapatának NB III-as mérkőzésén ütés miatt kiállították. A fiatal támadó édesapja, a Bundesliga-bajnok és 49-szeres magyar válogatott Lisztes Krisztián nem tűrte szótlanul a fia súlyos büntetését, gúnyos bejegyzéssel szúrt oda az MLSZ fegyelmi bizottságának – szúrta ki a Magyar Nemzet.
Az Eintracht Frankfurt kölcsönjátékosaként az FTC-nél játszó ifjabb Lisztes Krisztián szerdai eltiltása értelmében a magyar utánpótlás-válogatott támadó a soron következő három bajnoki mérkőzésen nem játszhat – nem csak a "tarcsiban", de az NB I-es meccseken sem.
Lisztes Krisztián sokatmodó üzenetet küldött
Ezt a tehetséges támadó édesapja, a Bundesligában a Werder Bremen színeiben német bajnok és Német Kupa-győztes, korábbi 49-szeres válogatott klasszis nem hagyta szó nélkül.
Lisztes Krisztián a saját maga által kezelt Facebook-oldalán tett ki magáról egy képet edzés közben, amelyhez az alábbi, nyilvánvalóan a fia eltiltása miatt az MLSZ fegyelmi bizottságának címzett gúnyos üzenetet írta:
Túlzott erőbedobással edzettem, bár a könyökömet nem használtam, ahogy a felvételeken látszódik, ezt a bizottság figyelmen kívül hagyta! Így a következő három foglalkozást ki kell hagynom…
