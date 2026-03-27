Maró gúny, Lisztes Krisztián beszólt az MLSZ-nek

Súlyos eltiltásra jött a válasz. Lisztes Krisztián gúnyosan odaszúrt az MLSZ-nek a fia fegyelmi büntetése miatt.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.27. 20:05
lisztes krisztián fradi mlsz fegyelmi bizottság eltiltás

Ifjabb Lisztes Krisztián három meccsre szóló eltiltást kapott, miután a Fradi második csapatának NB III-as mérkőzésén ütés miatt kiállították. A fiatal támadó édesapja, a Bundesliga-bajnok és 49-szeres magyar válogatott Lisztes Krisztián nem tűrte szótlanul a fia súlyos büntetését, gúnyos bejegyzéssel szúrt oda az MLSZ fegyelmi bizottságának – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Lisztes Krisztián nincs kibékülve a fia elmeszelésével
Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

Az Eintracht Frankfurt kölcsönjátékosaként az FTC-nél játszó ifjabb Lisztes Krisztián szerdai eltiltása értelmében a magyar utánpótlás-válogatott támadó a soron következő három bajnoki mérkőzésen nem játszhat – nem csak a "tarcsiban", de az NB I-es meccseken sem. 

Lisztes Krisztián sokatmodó üzenetet küldött

Ezt  a tehetséges támadó édesapja, a Bundesligában a Werder Bremen színeiben német bajnok és Német Kupa-győztes, korábbi 49-szeres válogatott klasszis nem hagyta szó nélkül.

Lisztes Krisztián a saját maga által kezelt Facebook-oldalán tett ki magáról egy képet edzés közben, amelyhez az alábbi, nyilvánvalóan a fia eltiltása miatt az MLSZ fegyelmi bizottságának címzett gúnyos üzenetet írta:

Túlzott erőbedobással edzettem, bár a könyökömet nem használtam, ahogy a felvételeken látszódik, ezt a bizottság figyelmen kívül hagyta! Így a következő három foglalkozást ki kell hagynom…

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu