Nincs lehetetlen, a Fradi focistája nem mond le a világbajnokságról
Stefan Gartenmann eddig háromszor szerepelt a svájci válogatottban. A Fradi védője nem adja fel, bízik a világbajnoki szereplésben.
Skót portálnak nyilatkozott Stefan Gartenmann, a Ferencváros labdarúgója. A védő szerepelt az ottani bajnokságban, az Aberdeen színeiben, s nem is feledkeztek meg róla. Most a Fradi mellett a válogatottról is beszélt.
Gartenmann 2024 nyarán Dániából érkezett Magyarországra. Akkor még dán állampolgár volt, azóta azonban svájci lett, s idén be is mutatkozott a válogatottban. Háromszor kapott szerepet a svájci tizenegyben, utoljára júniusban. Mivel a gárda kijutott a világbajnokságra, bízik benne, hogy neki is lehet esélye az észak-amerikai tornán. Igaz, tudja, ez nem lesz könnyű harc a számára.
Hatalmas a verseny a helyekért. Ha őszinték vagyunk, szükségem lesz egy kis szerencsére is, hogy bekerüljek a keretbe, de sosem tudhatod, mi történik az elkövetkező hónapokban. Amíg van akár egy százalék esélyem, hogy menjek, addig küzdeni fogok érte
- idézi a játékost az ulloi129.hu internetes oldal.
Gartenmann egyébként nem utazott el a csapattal a törökországi Európa-ligameccsre, sérülés miatt nem lesz ott csütörtökön a Fenerbahce-Fradi találkozón.
Volt egy térdsérülésem mostanában, de lassan dolgozom a visszatérésen. Az elmúlt két szezonban lejátszott 100 meccs után talán jót is tesz egy kis pihenés
- mondta Gartenmann.
Fradisták a vb-n
A korábbi tornákon több ferencvárosi labdarúgó is ott volt a világbajnoságokon. 2014-ben Muhamed Besic a bosnyákokat erősítette, éppen a torna után igazolt az Evertonhoz. 2022-ben Tunézia színeiben játszott a középpályás Aissa Laidouni.
