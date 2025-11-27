Nincs lehetetlen, a Fradi focistája nem mond le a világbajnokságról

Skót portálnak nyilatkozott Stefan Gartenmann, a Ferencváros labdarúgója. A védő szerepelt az ottani bajnokságban, az Aberdeen színeiben, s nem is feledkeztek meg róla. Most a Fradi mellett a válogatottról is beszélt.

A Fradi védője, Gartenmann (balra) még nem mond le a vb-ről Fotó: Nemzeti Sport

Gartenmann 2024 nyarán Dániából érkezett Magyarországra. Akkor még dán állampolgár volt, azóta azonban svájci lett, s idén be is mutatkozott a válogatottban. Háromszor kapott szerepet a svájci tizenegyben, utoljára júniusban. Mivel a gárda kijutott a világbajnokságra, bízik benne, hogy neki is lehet esélye az észak-amerikai tornán. Igaz, tudja, ez nem lesz könnyű harc a számára.

Hatalmas a verseny a helyekért. Ha őszinték vagyunk, szükségem lesz egy kis szerencsére is, hogy bekerüljek a keretbe, de sosem tudhatod, mi történik az elkövetkező hónapokban. Amíg van akár egy százalék esélyem, hogy menjek, addig küzdeni fogok érte

- idézi a játékost az ulloi129.hu internetes oldal.

Gartenmann egyébként nem utazott el a csapattal a törökországi Európa-ligameccsre, sérülés miatt nem lesz ott csütörtökön a Fenerbahce-Fradi találkozón.

Volt egy térdsérülésem mostanában, de lassan dolgozom a visszatérésen. Az elmúlt két szezonban lejátszott 100 meccs után talán jót is tesz egy kis pihenés

- mondta Gartenmann.

Fradisták a vb-n

A korábbi tornákon több ferencvárosi labdarúgó is ott volt a világbajnoságokon. 2014-ben Muhamed Besic a bosnyákokat erősítette, éppen a torna után igazolt az Evertonhoz. 2022-ben Tunézia színeiben játszott a középpályás Aissa Laidouni.