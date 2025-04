Formába lendült a Fradi, a közönségkedvenc már a bajnoki címről beszél

A Ferencváros számára remekül sikerült az előző hét, miután a MOL Magyar Kupában és a labdarúgó NB I-ben is legyőzte az ősi rivális Újpestet. A csapat egyre jobb formában van, ennek köszönhetően a hátránya már csupán két pont a listavezető Puskás Akadémiával szemben. Stefan Gartenmann a tavaly év végi edzőváltásról és a jelenlegi formáról is szót ejtett.

Stefan Gartenmann (középen) szerint meglehet a Fradinak az újabb bajnoki cím Fotó: AFP

A Fradi tavaly nyáron igazolt eredetileg dán középhátvédje játékával és hozzáállásával hamar közönségkedvenc lett, márciusban a svájci válogatottban is be tudott mutatkozni. Pascal Jansen korai távozása meglepte, ám szerinte ez mindig benne van a futballban.

„Teljesen meglepett minket is, korábban ugyanis semmi erre utaló jel nem volt. Karácsony környékén viszont már hallottuk azt, hogy új edzőnk lesz, furcsa szituáció volt, egy héttel később aztán be is jelentették a távozását. De ez egy nagy lehetőség Pascal számára, és a klub is komoly pénzt kapott érte. Ahogy említettem korábban, ilyen a futball, hiába van valakivel jó kapcsolatod, holnap lehet, hogy már nem is ő lesz az edződ vagy a csapattársad” – mondta a Csakfocinak Stefan Gartenmann.

Stefan Gartenmann szerint meglehet a bajnoki cím

Robbie Keane több játékosa (Cebrail Makreckis, Tóth Alex, Alekszandar Pesics) új lendületet ad a klubnál, amely most már lőtávolon belül van a listavezetővel szemben.

„(Robbie Keane) minden mérkőzésen győzni szeretne, ahogyan mi is. Tudjuk, hogy a helyzetünk most nem egyszerű, de úgy látom, hogy kezdünk formába lendülni, gólokat szerzünk és hátul is stabilak vagyunk. Jönnek a pontok is, és noha nem vagyunk könnyű helyzetben, jó esélyünk van a bajnokság megnyerésére, csak ez elfogadható klubon belül, az elnöktől az edzőkig a játékosokon át.” Gartenmann szerint a Puskás Akadémia elleni 1-0-s vereség után sikerült tisztázni az addig felgyülemlett feszültségeket.

„Mindenki átérezte a szituáció fontosságát, és azt láttuk, ha vitatkozni kezdünk, akkor nem megyünk előre. Változtattunk, most jó a hangulat csapaton belül, de úgy gondolom, ez látszik is, hiszen elkezdtünk nyerni. Persze most már nem olyan feszített a programunk sem, így mindenki frissebb a mérkőzésekre.”