Újabb szabály az NB I-ben, perceken múlik a Fradi-játékos sorsa

Egy hete igazolta át a Ferencváros Gavriel Kanikovszkit, aki talán a legismertebb név a nyári szerzemények között. Az izraeli középpályás 16 alkalommal szerepelt a válogatottban, s Robbie Keane vezetőedző is jól ismeri, hiszen dolgozott vele a Maccabi Tel-Aviv együttesénél. Egyes hírek szerint Kanikovszki különleges kéréssel érkezett a klubhoz: zsidó vallása miatt nem játszana szombatonként a a középpályás, a klub egyelőre belügyként kezeli a szituációt - írja a Mandiner.

Gavriel Kanikovszki Izraelből jött a Fradiba Fotó: Fradi.hu

Érdekesség, hogy a Fradi a soron következő három bajnoki meccsét - a Kazincbarcika, a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia ellen - egyaránt szombaton rendezik. Lehet ugyanakkor, hogy vallási meggyőződése ellenére Kanikovszki mégis pályára léphet. Idén februárban és márciusban a Maccabiban sem hagyott ki szombati találkozókat, a titok nyitja, hogy azok napnyugta után kezdődtek. A zsidó szabályok szerint a sábát pénteken napnyugtától szombat napnyugtáig tart. Augusztus 2-án, szombaton Magyarországon hivatalosan 20 óra 18 perckor van a napnyugta, a Kazincbarcika elleni találkozó pedig 20.15-kor kezdődik. A következő hetekben a Fradi szombati meccsei szintén 20.15-kor, akkor már pár perccel a napnyugta után rajtolnak. Így ha igény van rá, akkor Kanikovszki játszhat ezeken a találkozókon.

Alkalmazkodik a Fradi

A Fradi a vallási szabályok mellett az MLSZ ajánlásához is alkalmazkodik. Eszerint minden egyes bajnokin 5 magyarnak, köztük egy 21 éven aluli játékosnak a pályán kell lennie. Így kapja meg a klub a közel félmilliárd forintos támogatást. Noha a Ferencváros nem ért egyet a szövetség elgondolásával, a fő ok, amiért betartja a szabályt az FTC, az az, hogy így tarthatja meg az akadémiája a kiemelt státuszt. Onnan került ki az utóbbi években többek között ifjabb Lisztes Krisztián, valamint a csapat mostani tehetsége, Tóth Alex, aki már Marco Rossi válogatottjában is bemutatkozott.