A 200 ezres gatya után megint jól felöltözött: ennyibe kerül leárazva Lisztes Krisztián felsője

Napokkal azután, hogy egy közel 200 ezres nadrágban jelent meg a Népligetben Lisztes Krisztián, ezúttal egy hasonlóan drága felsőt vett fel. A Fradi 20 éves labdarúgója a múlt heti, ETO FC ellen 1-0-ra elveszített bajnoki mérkőzésen lépett ismét pályára, de az utóbbi napokban már a vasárnapi, Paks elleni NB I-es találkozóra (17:00, tv: M4 Sport) készültek. Lisztes pedig az egyik edzésre egy nagyon divatos felsőben érkezett meg.

Lisztes Krisztián szereti a stílusos ruhadarabokat

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Ferencvárosi Torna Club hivatalos Instagram-oldalára kerültek fel megint azok a fotók, amelyek az edzésre érkező labdarúgókról készültek. Jonathan Levi egy bőrnadrágban, Júlio Romao sportosan elegánsan, míg Stefan Gartenmann ingben jelent meg. A legnagyobb figyelmet azonban Lisztes Krisztián felsője kapta.

Az FTC 20 éves labdarúgója a mai divatnak megfelelő bő szabású felsőt vett fel, aminek az eredeti ára egyes internetes boltokban közel 600 dollár (188 ezer Ft). Igaz, az egyik webshop most akciósnak „mindössze” 299 dollárért, azaz 94 ezer forintért kínálja a stílusos ruhadarabot.

Lisztes a hosszú ujjú felsőhöz egy rövidnadrágot vett fel, kezében pedig ugyanaz a táska volt, amivel már többször lefotózták. Például akkor is, amikor napokkal ezelőtt egy közel 200 ezres bő szárú nadrágban jelent meg a Népligetben.

Lisztes Krisztián felsője a lapozható bejegyzés második fotóján látható:

Segíthet nekünk a hajrában, ez nem rajtam, hanem Krisztiánon és az ő munkáján múlik

– mondta még korábban Robbie Keane vezetőedző a 20 éves labdarúgójáról, aki tehát a Paks elleni bajnoki mérkőzésen is szerephez juthat.