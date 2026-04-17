„Nem tehetjük meg” – Diogo Jota miatt cáfolt egy pletykát a Liverpool sztárja

Kedden, a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-búcsú után eldőlt, hogy a Liverpool semmit nem nyer az idei szezonban. A ligában címvédő gárdának öt esélye volt trófeára, mára annyi maradt feladatnak, hogy a gárda kiharcolja a BL-szereplést érő helyet a bajnokságban. A csapat formája hektikus volt, októberben egyáltalán nem nyert tétmeccset, s márciusban sem volt győzelme a ligában. Sokak szerint a Poolt padlóra küldte Diogo Jota tavaly júliusi tragédiája, erről az elméletről beszélt most a gárda középpályása, Alexis Mac Allister.

Alexis Mac Allister és Diogo Jota két évet játszottak együtt Liverpoolban Fotó: Jan Kruger - UEFA

Az argentin világbajnok 2023-ban érkezett Liverpoolba, és két szezont töltött az autóbalesetben elhunyt Jotával. Barátjának tekintette a portugált, akinek a haláláról beszélt. Azt ugyanakkor kijelentette, nem magyarázhatják a sikertelenségüket a tragédiával.

Persze, hogy mindannyiunkat megviselt. De nem tehetjük meg, hogy Diogo halálával magyarázzunk meg bármit, ez nem lehet kifogás

– szögezte le az O Jogo televíziónak nyilatkozó Mac Allister, aki természetesen csalódott az eredmények miatt.

„A szezon előtt azt mondtuk, mindenhol nyerni kell. Ehhez képest most az az igazság, hogy ez egy sikertelen év a számunkra.”

Diogo Jota tragédiája

A portugál csatár számára álomszerűen indult a 2025-ös év. A Liverpoollal bajnok lett, Portugáliával Nemzetek Ligáját nyert. Június 22-én elvette fiatalkori szerelmét, három gyermeke édesanyját, Rute Cardozót. Július 2-án még a nagy napról közölt videót közösségi oldalán, néhány órával később, július 3-án hajnalban autóbalesetben elhunyt egy spanyolországi autópályán. A focista éppen Liverpoolba utazott vissza, ahol megkezdte volna az alapozást. Vele volt szintén labdarúgó öccse, André Silva, ő sem élte túl a tragédiát. A testvéreket július 5-én búcsúztatták Portugáliában. A Liverpool örökre visszavonultatta Jota 20-as mezszámát, illetve az eredeti szerződés végéig, 2027 nyaráig kifizetik a gyászoló családnak a csatár bérét.