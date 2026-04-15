RETRO RÁDIÓ

„Szoboszlai szerepét nem fenyegeti veszély" – Lipcsei Péter a Liverpool kieséséről beszélt

Kettős vereséggel búcsúzott az angol csapat a Bajnokok Ligájából. A Liverpool kiesése azt jelenti, hogy tavasszal semmit sem fog nyerni a klub. Lipcsei Péter, korábbi magyar válogatott labdarúgó szerint Szoboszlai Dominik vezető szerepét nem fenyegeti veszély.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.15. 16:45
A címvédő Paris Saint-Germain múlt heti 2-0-s hazai sikerét követően kedden is 2-0-ra nyert a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool vendégeként, így kettős győzelemmel jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjéből. Mindkét magyar válogatott játékos a kezdőcsapatban kapott helyet. A Ferencváros egykori válogatott labdarúgója, a klub jelenlegi nemzetközi kapcsolattartója, Lipcsei Péter szerint a PSG már a sorsolás előtt esélyesebb volt a továbbjutásra. Gyakorlatilag igazolta a papírformát.

Szoboszlai Dominik szomorúsága érthető, tavasszal semmit sem fog nyerni a Liverpoollal (Fotó: Liverpool FC)

Várható volt a sorsolás ismeretében, hogy a PSG jobb formában van, mint a Liverpool, és ez be is bizonyosodott. A visszavágón az Anfield Roadon a Liverpool sokáig ijesztgette a PSG-t, a videóbíró visszavont egy hazai 11-est, ha az érvvényben marad, és értékesítik, akkor meleg lehetett volna a vége a PSG-nek. De az életben nincs mi lett volna, ha... Sajnálom, hogy nem lesz magyar játékos a budapesti BL-döntőben, és a kedvenc csapatom, a Barcelona is kiesett. Ha tippelnem kéne, akkor azt mondanám, Bayern-PSG finálét játszanak majd Budapesten

– fogalmazott az 54 éves egykori kiváló labdarúgó.

Szoboszlai vezérszerepet játszik Liverpoolban

Az 58-szoros válogatott futballista hozzátette, Szoboszlai helyzete nem fog változni Liverpoolban.

Szoboszlai vezető szerepben van Liverpoolban, és ez a következő szezonban sem fog változni. Nem tudom, mi a helyzet a vezetőedzővel, Arne Slottal, az ő jövője kérdéses. A Premier League-ben a BL-helyezés elérése a cél, az erőviszonyok alapján nem lehet kérdés, hogy jövőre is a Bajnokok Ligájában induljanak... Ez az utolsó esélyük arra, hogy szép véget érjen a szezon. Ha nem sikerül, akkor nagy baj van...

– vélekedett Lipcsei.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
