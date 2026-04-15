„Szoboszlai szerepét nem fenyegeti veszély” – Lipcsei Péter a Liverpool kieséséről beszélt

A címvédő Paris Saint-Germain múlt heti 2-0-s hazai sikerét követően kedden is 2-0-ra nyert a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool vendégeként, így kettős győzelemmel jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjéből. Mindkét magyar válogatott játékos a kezdőcsapatban kapott helyet. A Ferencváros egykori válogatott labdarúgója, a klub jelenlegi nemzetközi kapcsolattartója, Lipcsei Péter szerint a PSG már a sorsolás előtt esélyesebb volt a továbbjutásra. Gyakorlatilag igazolta a papírformát.

Szoboszlai Dominik szomorúsága érthető, tavasszal semmit sem fog nyerni a Liverpoollal (Fotó: Liverpool FC)

Várható volt a sorsolás ismeretében, hogy a PSG jobb formában van, mint a Liverpool, és ez be is bizonyosodott. A visszavágón az Anfield Roadon a Liverpool sokáig ijesztgette a PSG-t, a videóbíró visszavont egy hazai 11-est, ha az érvvényben marad, és értékesítik, akkor meleg lehetett volna a vége a PSG-nek. De az életben nincs mi lett volna, ha... Sajnálom, hogy nem lesz magyar játékos a budapesti BL-döntőben, és a kedvenc csapatom, a Barcelona is kiesett. Ha tippelnem kéne, akkor azt mondanám, Bayern-PSG finálét játszanak majd Budapesten

– fogalmazott az 54 éves egykori kiváló labdarúgó.

Szoboszlai vezérszerepet játszik Liverpoolban

Az 58-szoros válogatott futballista hozzátette, Szoboszlai helyzete nem fog változni Liverpoolban.

Szoboszlai vezető szerepben van Liverpoolban, és ez a következő szezonban sem fog változni. Nem tudom, mi a helyzet a vezetőedzővel, Arne Slottal, az ő jövője kérdéses. A Premier League-ben a BL-helyezés elérése a cél, az erőviszonyok alapján nem lehet kérdés, hogy jövőre is a Bajnokok Ligájában induljanak... Ez az utolsó esélyük arra, hogy szép véget érjen a szezon. Ha nem sikerül, akkor nagy baj van...

– vélekedett Lipcsei.