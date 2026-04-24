Dibusz Dénes Dzsudzsákéknak üzent a nagy siker után

A Ferencváros kapusa még nem adta fel a reményt a bajnoki címre. Dibusz Dénes abban bízhat, hogy Dzsudzsák Balázsék segítenek nekik a Debrecen–Győr-meccsen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.24. 14:30
dibusz dénes ferencváros magyar kupa

A kupában vágott vissza a Ferencváros a Győrnek a bajnoki vereségért. Mint ismert, a labdarúgó NB I-ben a címvédő Fradi három fordulóval a zárás előtt hárompontos hátrányban van a rivális ETO-val szemben. Hétközben a Magyar Kupa elődöntőjében a Ferencváros 120 perc és tizenegyesrúgások után verte ki a Győrt. A Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes bízik benne, hogy hétvégére nem pihenik ki magukat a vendégjátékosok.

Dibusz Dénes
Dibusz Dénesék hátrányban vannak az NB I-ben 
Fotó: Mediaworks

A Győr vasárnap talán az utolsó nehéz bajnokiját játssza Debrecenben. Borbély Balázs együttese sokak szerint ha nem kap ki, akkor a Diósgyőr és a Kivárda ellen könnyen bebiztosíthatja a bajnoki címét. Dibusz Dénes éppen erről beszélt némileg viccesen, tudatosan készültek arra, hogy a győriek ne pihenhessék ki magukat addigra, amíg a Dzsudzsák Balázzsal felálló Lokival csatáznak.

Elég fájó vereséget szenvedtünk vasárnap Győrben. Nem tudjuk még, hogy ez majd mit jelent, de most egyértelmű, hogy nem vagyunk jó pozícióban a bajnokságban. A hétvégi forduló sorsdöntő és kulcsfontosságú lehet. Egy picit az is bennünk volt, hogy szeretnénk lefárasztani a Győrt a debreceni túra előtt… 

– mosolygott a Fradi csapatkapitánya, jelezve a debrecenieknek, bízik benne, hogy könnyítettek a DVSC dolgán.

Dibusz Dénes sem pihen vasárnap

A labdarúgó NB I két rangadója egyaránt vasárnap lesz. FTC–Paks-meccset rendeznek 17.30-tól, ezt követi 19.30-tól a DVSC–Győr-találkozó.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
