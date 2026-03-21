Megszólalt az állami kitüntetésről a magyar sportoló

Egyetlen mérkőzése előtt sem izgult úgy Janurik Kinga, mint március 15-én, amikor hatalmas elismerésben részesült. Az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapatának magyar válogatott kapusa Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést vehette át.

Amikor telefonáltak az érdi önkormányzattól, hogy felterjesztettek erre a díjra, az volt az első gondolatom, hogy valaki szórakozik velem, ez biztos csak egy áprilisi tréfa. Óriási megtiszteltetés volt már az is, hogy egyáltalán jelöltek, amikor pedig kiderült, hogy meg is kapom a kitüntetést, azt hittem, hogy az egészet csak álmodom. Anyukámat hívtam föl először, sírva újságoltam el neki a hírt

– mondta az állami kitüntetésről a fradi.hu-nak Janurik Kinga. Hozzátete, fantasztikus érzés volt számára ott állni az ünnepségen és átvenni a díjat. Bár soha sehova nem szokott hamarabb érkezni, de most már csaknem félórával hamarabb ott volt a helyszínen.

Úgy izgultam, mint még soha, egyetlen meccsem előtt sem, még olimpián sem. Ez volt szerintem életem legmeghatározóbb élménye. Elmondták előre a sorrendet, és amikor rám került a sor, elállt a lélegzetem, és csak arra tudtam gondolni, hogy sétálj, jobb láb, bal láb, levegő. Nagyon izgultam, de nagyon jó dolog volt, tényleg életem egyik legjobb élménye volt

– emlékezett vissza a Fradi kézilabdakapusa, akit sportolói múltja miatt terjesztettek fel a díjra.