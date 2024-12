"Erről nehéz sírás nélkül beszélni" - Könnyeivel küszködve nyilatkozott a kézis lányok ásza

Női kézilabda-válogatottunk 30-22-es vereséget szenvedett a címvédő, topfavorit Norvégiától a magyar-osztrák-svájci Európa-bajnokság bécsi elődöntőjében. A meccs után Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány és játékosai már a vasárnapi bronzmérkőzésre is utalva értékeltek. A kapus Janurik Kinga meghatottan beszélt a feléjük áradó szeretetről és azt mondta, csakis övék lehet a harmadik hely.

Janurik Kinga szerint a vasárnapi ellenfélnek csak a rutinja lehet nagyobb a magyar kézis lányokénál, a szíve nem Fotó: Mirkó István

A szakvezető szavaiból kitűnt, a második félidőben már a harmadik helyért játszott találkozóra is tekintettel volt, amikor pihentette több kézisét.

– Sajnos ma nem sikerült megszorítanunk a norvég válogatottat. Az első félidő kezdése nem tetszett, nem voltunk elég agresszívek a védekezésben, könnyű gólokat kaptunk, de visszajöttünk a meccsbe és mínusz kettővel fordultunk. Az első félidőben még úgy-ahogy működött a tervünk, de a másodikban már nem nagyon jött össze semmi. Tudtuk, hogy nehéz lesz, ma meglátszott a két csapat közötti különbség. Ugyanúgy, ahogy a franciák ellen, most is a rutin győzött. A második félidőben már a következő meccsre is kellett gondolnunk, mindenki kapott játéklehetőséget. Sajnálom, de a jobbik csapat győzött. Küzdöttünk, de ma ennyire futotta. Ritkán játszunk ilyen sebességgel játszó csapat ellen. Nekünk ezt tanulni és tapasztalni kell, ehhez folyamatosan ilyen erős ellenfelekkel kell játszani.

A kilencedik mérkőzésre készülve nyilván nem frissek a lányok, de biztos vagyok benne, hogy a következő meccsre még lesz erejük

– nyilatkozta Golovin az M4 Sport adásában.

Kéziseink már a bronzmeccsre hangolnak

Klujber Katrin kiemelte, hogy ennyi hibával nem lehet legyőzni egy norvéhoz hasonló klasszis csapatot.

– Sajnálom, nyilván csalódott vagyok, de még inkább nagyon ideges a mai játékunk miatt. Nem ezt beszéltük meg. Nem mindig voltunk elég kemények, amikor pedig támadásban ott voltak a helyzeteink, azokat nem mindig oldottuk meg jól. Amikor már elment a mérkőzés, azt hiszem, Vova (Golovin Vlagyimir – a szerző) is inkább már tartalékolt a következő mérkőzésre, és így mindenki pályára kerülhetett – mondta.