Örömhírt kapott Gundel-Takács Gábor, özönlenek a gratulációk
Nagy bejelentést tett a ZTE kapusa, Gundel-Takács Bence. Megszületett Gundel-Takács Gábor unokája.
Nagyapa lett Gundel-Takács Gábor. A műsorvezető fia, Gundel-Takács Bence – aki a labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszeg kapusa – az Instagramon jelentette be, hogy megszületett a gyermeke.
Gundel-Takács Gábor unokája megszületett
Kívántunk egyet és te valóra váltál
– olvasható Gundel-Takács Bence Instagram-oldalán, ahol több fotót is megosztottak a család legújabb tagjáról.
A 27 éves édesapa – aki az ismert műsorvezető, sportkommentátort Gundel-Takács Gábor fia – a Fizz Liga eddigi összes fordulójában ott volt a Zalaegerszeg kezdőcsapatában ebben a szezonban, és jelenleg az előkelő negyedik helyezést foglalják el a tabellán. A hálóőr 27 mérkőzésen 32 gólt kapott, ennél kevesebbszer csapatszinten csak a ETO FC és a Ferencváros kapuját tudták bevenni az ellenfelek – a címvédő viszont eggyel kevesebb bajnokit játszott. Gundel-Takács Bence viszont nemcsak a pályán, hanem azon kívül is élete legszebb napjait éli gyermeke megszületésével.
Szeretettel gratulálunk”; „Gyönyörűséges
– özönlenek az ilyen és ehhez hasonló kommentek a ZTE kapusának bejegyzése alatt.
