Arne Slot tönkretette a munkáját, Klopp mentheti meg a Liverpoolt

Úgy tűnik, a szezon végéig biztosan nem vált edzőt a Liverpool. Arne Slotnak azonban nyáron mennie kell.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.26. 08:30
Egyre inkább úgy tűnik, csak egy esetleges Bajnokok Ligája-győzelem menthetné meg Arne Slot állását Liverpoolban. A feltételes mód jogos, egyelőre ugyanis az is kérdéses, hogy a Vörösök a jelenlegi formájukban elbúcsúztathatják-e a címvédő Paris Saint-Germanint a BL negyeddöntőjében. Jelenleg minden arra utal, hogy a holland szakembernek távoznia kell.

Arne Slotnak nincs maradása Liverpoolban Fotó: AFP

A Liverpool címvédőként az idei szezonban már tíz vereségnél tart a bajnokságban, ennyi 10 éve nem volt egy szezonban. Az idei mérleg aztán napok alatt eldőlhet a válogatott szünet után: a csapat április 4-én a Manchester City otthonában játszik az FA-kupában, majd jön a PSG elleni párharc. A bennfentesek szerint szezon közben már nem cserél edzőt a Liverpool, annál inkább nyáron. A legújabb esélyes egy régi kedvenc, Jürgen Klopp térhet vissza az Anfieldre.

Arne Slot szétverte Klopp csapatát

Jürgen Klopp 2015 őszétől 2024 nyaráig volt a Pool mestere. A csapattal háromszor játszott Bajnokok Ligáját-döntőt, ebből egyet meg is nyert. A drukkerek imádták a csapat játékát Klopp alatt, ebből azonban nem maradt semmi. Arne Slot ugya bajnoki címet nyert első szezonjában a Liverpoollal, de a nagy nyári bevásárlás után kiderült, új csapat építésére már képtelen a holland.
Jürgen Klopp jelenleg a Red Bull szakmai igazgatója, de újabban nem tartja kizártnak, hogy újra klubcsapat kispadján vállal munkát.

 

