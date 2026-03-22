Arne Slot a vereség után azonnal távozott Liverpoolból. Most aztán tényleg kirúgják?

Furcsán hangozhat, de a Liverpool tökéletesen időzítette a Brighton elleni vereségét. A válogatott szünete miatt az angol klub két hétig nem játszik mérkőzést: legközelebb április 4-én lépnek pályára, amikor az FA-kupa negyeddöntőjében a Manchester City otthonába látogatnak. Ennél ideálisabb alkalom talán nem is adódhatna, hogy radikális lépéseket tegyenek Arne Slot vezetőedzővel kapcsolatban.

A holland szakember nyári távozására egyre nagyobb esély mutatkozik: a szakértők és a szurkolók egyaránt úgy vélik, hogy csak a Bajnokok Ligája-trófea mentheti meg az állását. Ha azonban a Liverpool vezetősége úgy látja, hogy a szezon hajrájában Slot már nem a megfelelő ember a feladatra, a válogatott márciusi szünete tökéletes alkalmat kínál a váltásra.

Egy elitklubnál, mint a Liverpool, minden szezonban a trófeaszerzés a cél, ám idén erre egyre kevesebb az esély. A probléma csak az, hogy a szezon közepén nem könnyű megtalálni az ideális utódot. Spanyol és brit sajtóhírek szerint a Vörösök egykori játékosa, Xabi Alonso nyitott lenne a feladatra, ám csak nyáron venné át a stafétabotot.

A válogatottszünet után ráadásul a Manchester City elleni FA-kupa-meccs következik, majd a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-párharc odavágója – a két sorozat, ahol még reális esély van trófeaszerzésre. Így igencsak hálátlan feladatot kapna az edző, aki elvállalja a feladatot.

Ugyanakkor lehet, hogy éppen ez adná meg a kellő löketet és frissességet a csapatnak: a játékosok extra motivációt kapnának, hiszen mindannyian bizonyítani akarnának az új vezetőedzőnek.

Arne Slot elhagyta Liverpoolt

Ráadásul tréner a Brighton elleni vereséget követően utalt arra, hogy a következő két hétben ő is szünetet tart, aminek aligha örülnek a szurkolók.

Az egyik drukker még szombat este összefutott vele a manchesteri repülőtéren: a 47 éves szakember minden bizonnyal Hollandiába utazott, hiszen családja a gyerekek oktatását szem előtt tartva kinevezésekor nem költözött vele Angliába.