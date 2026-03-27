„Nem akarom megvédeni” – Liverpoolban máris döntöttek Arne Slotról

A tavalyi szezon után idén rá sem lehet ismerni a Liverpoolra. A címvédő már tíz vereségnél jár a Premier League-ben, s noha érdekelt a Bajnokok Ligája és az FA-kupa negyeddöntőjében, meglepetés lenne, ha trófeával zárnák az évet a Vörösök. A drukkerek nagy része már most kirúgná Arne Slot menedzsert, akiről most az a hír járja, hogy a szezon végén is maradhat a kispadon.

Arne Slot egyelőre marad a Liverpool edzője (Fotó: Anadolu)

A tekintélyes szakportál, az Athletic podcatjában David Ornstein beszélt arról, belsős információi alapján kijelenthető, a holland menedzser maradhat a következő szezonra is.

„Rengeteg pletykát olvasni, hallani, mégis úgy tudom, Liverpoolban nincs edzőkérdés. Bíznak Slotban, s vele, az ő kívánságai alapján erősítenék meg nyáron a keretet”

– mondta Ornstein, aki tudja, az idei eredményekre nem lehetnek büszkék a klubnál.

Nem azért vagyok itt, hogy megvédjem az edzőt. Mindenki látja, az idei eredmények gyengék a Liverpoolhoz, a hagyományokhoz, s a jelenlegi kerethez képest. Vannak azonban körülmények, amik befolyásolják a szezont, éppen emiatt bíznak abban, hogy Slot a következő szezonban újra sikeres lesz.

Orstein nem nevezte meg a körülményeket, de az biztos, hogy Diogo Jota tragikus halála beárnyékolta az idei évet, s Slot vitája Mohamed Szalah-val sem tett jót a csapatszellemnek.

Arne Slot napok alatt bizonyíthat?

A válogatott szünet után kiemelt meccsek várnak a klubra, eldőlhet, hogyan lehet értékelni Szoboszlai Dominikék idei szezonját. Április 4-én a Manchester City fogadja a Poolt a kupában, majd jön a PSG elleni BL-párharc.