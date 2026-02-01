Megszületett a döntés Liverpoolban; százmillióknál is többet veszít a magyar játékos
Andy Robertson távozása nemrégiben még borítékolhatónak tűnt, de a Liverpool vezetősége az utolsó pillanatban úgy döntött: nem engedi el Kerkez Milos posztriválisát; Hamarosan eldől Gulácsi Péter jövője Németországban, a magyar kapus azonban rengeteg pénzt veszíthet, ha marad a Lipcsénél; Magyar focistával erősítene a Barcelona, Yaakobishvili Áron nyártól visszatérhet a katalán csapathoz. Ezek a Metropol legolvasottabb heti sporthírei.
Andy Robertson, Kerkez Milos liverpooli posztriválisa, Gulácsi Péter, és egy másik magyar kapus, Yaakobishvili Áron is bekerült Heti Top válogatásunkba.
Kerkez készülhet a házon belüli versenyre Liverpoolban
Az átigazolási időszak végéhez közeledve Angliában felröppentek olyan hírek, miszerint a Liverpool rutinos balhátvédje és Kerkez Milos posztriválisa, Andy Robertson előrehaladott tárgyalásokat folytat a Tottenhammel. A skót válogatott játékos idén, a magyar futballista érkezését követően szorult ki a kezdőcsapatból a Vörösöknél, így nem okozott meglepetést, amikor kiderült: a csapatkapitány-helyettes már január végén távozhat a Liverpooltól. Azonban a klub vezetősége az utolsó pillanatban megálljt parancsolt az üzletnek. Erről bővebben ezen a linken olvashatsz!
Sokba kerül Gulácsi Péternek a maradás
Jövő hétfőn zárul a Bundesliga téli átigazolási időszaka, addig mindenképpen eldől Gulácsi Péter jövője az RB Leipzig futballcsapatánál. A 2015-ös másodosztályú szereplés óta a lipcseieket szolgáló magyar klublegenda szerződése nyárig érvényes, és bár a januári távozása kizárható, egyelőre kérdés, mi lesz vele a következő szezonban. Maga Gulácsi nem titkolja: akár második számú kapusként is maradna, ezzel viszont százmillióknál is többet veszítene a fizetéséből. A magyar hálóőr jövőjéről szóló részleteket ezen a linken találod.
Tinédzser magyar kapus kerülhet a Barcelonához
Yaakobishvili Áron spanyol másodosztályban szereplő csapata, az FC Andorra ugyan nem remekel, de a 23 forduló után 29 ponttal elfoglalt 14. helyezése nem is rossz, főleg újoncként. A katalán sztárcsapattól kölcsönkapott magyar hálóőr pedig ifjú kora dacára nagyon is meggyőzően véd. A katalán Mundo Deportivo értesülése szerint a Barcelona vezetői egyre inkább benne látják a következő La Liga-szezonjuk egyik kerettagját. A részletekről ezen a linken olvashatsz bővebben.
