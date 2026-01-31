"Ezért dolgoztam egész életemben" - Tóth Alex után újabb Fradi-focista álma teljesült

Az Angliába igazoló 20 éves Tóth Alex után Gólik Benjámin lehet a Fradi legújabb fiatal sztárja. A csatár még csak 18 éves, de a Nottingham ellen bemutatkozhatott az Európa-ligában. Gólik három percet kapott csereként, de ez mindennél fontosabb volt a számára, még úgy is, hogy a zöld-fehérek 4-0-ra kikaptak.

Gólik Benjámin, a Fradi 18 éves csatára

A csatár a Fradi Youtube-csatornájának péntek esti adásában elmondta, miként élte meg az angliai éjszakát.

Nem is sejtettem, hogy be fogok állni. Még akkor sem, amikor a kispadon ültem. A végén szóltak, hogy kezdjek el melegíteni, aztán mehettem is. Élvezni akartam ezt a három percet, hiszen ezért dolgoztam egész életemben

- mondta a csatár, aki előbb focizott az Európa-ligában, mint a labdarúgó NB I-ben.

A támadó a meccs után azonnal édesanyjával és barátnőjével beszélt telefonon, de persze Robbie Keane vezetőedzővel is váltott pár szót.

"Érthetően nem volt jó hangulat az öltözőben a vereség után. A mester elmondta a beszédét, majd röviden gratulált nekem"

- árulta el Gólik, aki hozzátette, Keane-hez hasonlóan ő is apróbb termetű center, így van mit ellesnie a ír szakembertől.

Mesterhármas a Fradi kupameccsén

Gólik Benjámin legelső meccse a Fradiban igencsak emlékezetes lett. A gárda tavaly szeptemberben Szarvaskendre utazott a Magyar Kupában, a támadó előző este tudta meg, hogy a felnőtt kerettel tart. Csereként 12 percet kapott, 3 gólt szerzett és gólpasszt adott azon a találkozón, melyet az FTC 15-0-ra nyert meg.