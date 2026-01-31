RETRO RÁDIÓ

"Ezért dolgoztam egész életemben" - Tóth Alex után újabb Fradi-focista álma teljesült

A 4-0-s vereség ellenére volt egy ferencvárosi focista, aki elégedett lehetett Nottinghamben. A 18 éves Gólik Benjámin a Fradi jövőjének nagy reménysége.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.31. 09:30
fradi nottingham gólik benjámin

Az Angliába igazoló 20 éves Tóth Alex után Gólik Benjámin lehet a Fradi legújabb fiatal sztárja. A csatár még csak 18 éves, de a Nottingham ellen bemutatkozhatott az Európa-ligában. Gólik három percet kapott csereként, de ez mindennél fontosabb volt a számára, még úgy is, hogy a zöld-fehérek 4-0-ra kikaptak.

Gólik Benjámin, a Fradi 18 éves csatára
Gólik Benjámin, a Fradi 18 éves csatára

A csatár a Fradi Youtube-csatornájának péntek esti adásában elmondta, miként élte meg az angliai éjszakát.

Nem is sejtettem, hogy be fogok állni. Még akkor sem, amikor a kispadon ültem. A végén szóltak, hogy kezdjek el melegíteni, aztán mehettem is. Élvezni akartam ezt a három percet, hiszen ezért dolgoztam egész életemben

- mondta a csatár, aki előbb focizott az Európa-ligában, mint a labdarúgó NB I-ben.

A támadó a meccs után azonnal édesanyjával és barátnőjével beszélt telefonon, de persze Robbie Keane vezetőedzővel is váltott pár szót.

"Érthetően nem volt jó hangulat az öltözőben a vereség után. A mester elmondta a beszédét, majd röviden gratulált nekem"

- árulta el Gólik, aki hozzátette, Keane-hez hasonlóan ő is apróbb termetű center, így van mit ellesnie a ír szakembertől.

Mesterhármas a Fradi kupameccsén

Gólik Benjámin legelső meccse a Fradiban igencsak emlékezetes lett. A gárda tavaly szeptemberben Szarvaskendre utazott a Magyar Kupában, a támadó előző este tudta meg, hogy a felnőtt kerettel tart. Csereként 12 percet kapott, 3 gólt szerzett és gólpasszt adott azon a találkozón, melyet az FTC 15-0-ra nyert meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu