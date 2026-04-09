Orbán Viktor tűpontos üzenettel csitította el Debrecenben a tiszás fiatalokal

Orbán Viktor miniszterelnök mai, Debrecenben tartott országjárásán ismét megjelentek a Magyar Péter által küldött tiszás provokátorok is, akik füttyszóval és bekiabálással próbálták megzavarni a rendezvényen résztvevők nyugalmát. Azonban ezt most sem sikerült elérniük, ráadásul Orbán Viktor egy nyugodt és tiszta üzentet is megfogalmazott feléjük, amely főként a fiataloknak szólt – írja a Ripost.

Orbán Viktor a debreceni országjárásán a tiszás fiatalok felé több üzenetet is megfogalmazott. Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Vannak érdeklődők! Nem vagyunk teljesen magunk.

– utalt a debreceni beszédének elején a tiszás provokálókra Orbán Viktor miniszterelnök, majd elmondta nekik, hogy a kormány mennyi mindent tett az elmúlt évek során a fiatalokért.

Elsősorban azt tette lehetővé, hogy a magyar családokat, nyugdíjasokat és fiatalok ilyen nagy mértékben támogassák, hogy a multiktól az elmúlt években elvettek 15 ezer milliárd forintot.

Ezt oda adtuk a nyugdíjasoknak, oda adtuk a családoknak, oda adtuk a fiataloknak, kedves tiszások!

– fogalmazott a kormányfő, miközben a Tisza párti hergelőknek integetett.

Ezután a tiszás fiatalok figyelmét külön felhívta arra, hogy "nincs még egy olyan ország Európában, ahol ma olyan olcsón és könnyen juthatna saját első otthonhoz egy fiatal, mint Magyarországon, a fix 3 százalékos hitel miatt." Majd arra emlékeztetett, hogy azok a 25 év alatti fiatalok, akik dolgoznak, nem fizetnek személyi jövedelemadót és azok a nők sem, akik harminc éves koruk alatt vállalnak gyereket. Valamint van diákhitel és van munkáshitel is.

Ezért azt javaslom kedves fiatalok, hogy az idősebbeknek, ne felejtsétek el ezt megköszönni, mert ennek mind az ő munkájuk adja meg az alapját, azért, hogy nektek könnyebb legyen, mint nekik volt!

– mondta Orbán Viktor, majd a beszéde végén arról is beszámolt, hogy a mostani kampány egyik legnagyobb tanulsága a két oldal közti különbség volt. Hiszen a jobboldaliak nem járnak a tiszás rendezvényekre provokálni.

Az a tanulsága ennek a kampánynak, hogy dühre gyűlöletre és indulatra sem országot, sem jövőt nem lehet építeni. A tiszások ezt akarják és ez lesz a vesztük!

– szögezte le a kormányfő.

Bennünket megkülönböztet az tőlük, hogy hiszünk a szeretet és az összefogás erejében és mi nem vagyunk ünneprontók!

– tette hozzá.