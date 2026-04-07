Itt nézheted JD Vance amerikai alelnök érkezését Budapestre
Kétnapos látogatásra érkezett JD Vance amerikai alelnök.
Magyarországra látogatott az Egyesült Államok alelnöke. JD Vance a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral tárgyal Budapesten. Kora délután közös sajtótájékoztatót tart a két politikus, kedd délután pedig beszédet mond a magyar–amerikai barátság napja alkalmából szervezett nagygyűlésen.
Nézd élőben, vagy nézd vissza JD Vance amerikai alelnök budapesti reptéri fogadását!
