Botka Endre a békéről: Nem is tudjuk, mekkora ajándék ez nekünk

Sokan, nagyon sokan vannak világszerte azok, akik irigykedve tekintenek Magyarországra. Hiszen gyakorlatilag mi lettünk a béke apró kis szigete a migrációs válsággal sújtott Európában. És ezek nem pusztán szavak. A magyar válogatott és a Fradi hátvédje gyakran találkozik és beszélget a hazánkba szerződött futballistákkal, akik bizony mind nehéz szívvel távoznak Magyarországról a szerződésük lejártával. Sőt, sokan fontolgatják, hogy maradnak. Botka Endre többek között erről is mesélt a Borsnak.

Botka Endre: Mi itt mindannyian teljesen nyugodtan kimehetünk az utcára

„Szerintem egyértelmű, miért is fontos az április 12-ei választás. Az első számú ok ugyanaz, mint amiért a Békemeneten is ott voltam: vagyis a béke. Szeretném, ha a gyermekem is ugyanabban a békességben és nyugalomban nőhetne fel, mint amiben mi élhettünk az elmúlt hosszú évek során. Nagyon nem mellékes szempont, hogy mi itt mindannyian teljesen nyugodtan kimehetünk az utcára és nem fog semmilyen atrocitás érni minket. Ez a legnagyobb dolog, amivel engem teljesen lekenyereztek. Nem is tudjuk, mekkora ajándék ez nekünk.”

Sok futballista, aki hozzánk jön játszani, nem is akar hazamenni, miután lejár a szerződése.

„Ide akarnak költözni, mert annyira szeretnek itt élni a nyugalomban és a békében” – kezdte Botka Endre magyar válogatott futballista.

„Ezt szerintem nem szabad elengedni”

A Ferencváros 31 éves sztárjátékosa ugyanakkor hozzátette, számára azért is a Fidesz a biztos választás, mert Orbán Viktor kormánya az, amelyik a rendszerváltás óta a legtöbbet tett a magyar sport felemelkedéséért. „A sportot egyik kormány sem támogatta ennyire. Láttam, hogy honnan és hova jutott ez az egész. Az, hogy egy fiatal sportoló ma ilyen körülmények között tud nevelkedni, nagyon nagy előny. Ezt szerintem nem szabad elengedni” – tette hozzá Botka Endre.