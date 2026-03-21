Orbán Viktor: Köszönöm a támogatást, Trump elnök úr!
Videóüzenetet küldött az Egyesült Államok elnöke.
Hatalmas siker a 2026-os CPAC Hungary, melyre Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke videóüzenetet küldött. Az USA első embere kijelentette: teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktort.
Köszönöm a támogatást, Trump elnök úr!
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, ahol meg is osztotta az Egyesült Államok elnökének videóüzenetét.
