Orbán Viktor: április 12-én újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket!
A miniszterelnök elárulta a választás tétjét.
A pénteki szentendrei siker után Orbán Viktor szombat délelőtt a CPAC Hungary-n, délután 16 órától pedig Miskolcon beszél majd. A miniszterelnök frissen megosztott videójában elárulta a választás tétjét.
Április 12-én újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket! A Fidesz a biztos választás.
– írta Facebook-oldalán a kormányfő.
