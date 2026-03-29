Máris óriási tömeg gyülekezik Békéscsabán – Fotó

Orbán Viktor március 29-én Békéscsabára látogat el, ahol országjárása alkalmából a Szent István téren fog beszédet mondani.

Már most gyülekezik a tömeg Orbán Viktor békéscsabai beszéde miatt

Fotó: Dinya Magdolna/Békés Megyei Hírlap

Magyarország miniszterelnöke szombaton Pécelen járt, ahol kiemelte: Tudjuk, hogy a Tisza kijevi bábkormánya beengedné Ukrajnát az EU-ba, amivel belevinnének minket a háborúba, elvennék a magyarok pénzét és tönkretennék a magyar gazdákat. Egy Tisza-kormány beletolná hazánkat a brüsszeli ukrán hadikölcsönök finanszírozásába is, amivel adósrabszolgává tennék és kizsebelnék a magyarokat. Ki akarják vezetni az olcsó orosz energiát is. Ha ez megtörténik, jönnek az 1000 forintos benzinárak és megszűnik a rezsicsökkentés, amivel minden magyar elvesztené egy havi jövedelmét. A Tisza Párt vezetői nem tudnak nemet mondani sem Brüsszelnek, sem Kijevnek, mert a Tiszát Brüsszel és Kijev támogatja. Nemet kell mondanunk az ukránoknak, nemet mondani pedig egyedül a nemzeti kormány képes. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

