Ez most komoly?! Így reagált a Magyar Péter embere arra, hogy az ukránok megtámadták a Barátság kőolajvezetéket

A tiszás Bujdosó Andrea csalódásának adott hangot. Na, de miben is csalódott?!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.25. 12:10
„Képviselő asszony, mi az álláspontja arról, hogy az ukránok elzárták a vezetéket?” – tették fel a kérdést Magyar Péter emberének, a Tisza párt fővárosi frakcióvezetőjének. Bujdosó Andrea meglepő módon reagált az Ukrajna által leállított Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos kérdésre.

Barátság kőolajvezeték
Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Csalódtam önökben. Mindig hazudnak. Önök nem újságírók, hanem propagandisták. Propaganda-színjátékban nem veszek részt. Köszönöm szépen

– közölte Bujdosó Andrea a Mandiner Facebook-oldalán közzétett videóban.

Nézd meg a felvételt!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
