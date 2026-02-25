Ez most komoly?! Így reagált a Magyar Péter embere arra, hogy az ukránok megtámadták a Barátság kőolajvezetéket
A tiszás Bujdosó Andrea csalódásának adott hangot. Na, de miben is csalódott?!
„Képviselő asszony, mi az álláspontja arról, hogy az ukránok elzárták a vezetéket?” – tették fel a kérdést Magyar Péter emberének, a Tisza párt fővárosi frakcióvezetőjének. Bujdosó Andrea meglepő módon reagált az Ukrajna által leállított Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos kérdésre.
Csalódtam önökben. Mindig hazudnak. Önök nem újságírók, hanem propagandisták. Propaganda-színjátékban nem veszek részt. Köszönöm szépen
– közölte Bujdosó Andrea a Mandiner Facebook-oldalán közzétett videóban.
Nézd meg a felvételt!
