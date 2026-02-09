Orbán Viktor: tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk
A miniszterelnök kijelentette: a magyar emberek átlátnak a szitán.
A hétvégi időközi választáson Balmazújvárosban a Fidesz győzött. Ennek kapcsán posztolt Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.
„Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány.
Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk.
Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!”
– írta a kormányfő a közösségi oldalán hétfő reggel.
