Orbán Viktor: tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk

A miniszterelnök kijelentette: a magyar emberek átlátnak a szitán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.09. 07:31
választás Orbán Viktor győzelem

A hétvégi időközi választáson Balmazújvárosban a Fidesz győzött. Ennek kapcsán posztolt Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor: Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot! (Fotó: NurPhoto via AFP)

„Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány. 
Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk. 
Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!”
– írta a kormányfő a közösségi oldalán hétfő reggel.


 

 

