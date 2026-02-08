RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor bejelentette: A Fidesz győzött!

Már itt a tavasz szele. Balmazújvárosban a Fidesz győzött.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 20:21
fidesz orbán viktor győzelem

Orbán Viktor Facebookon reagált a Balmazújvárosi Fidesz-győzelemre. Ugyanis a Debreceni Nap is megírta, hogy Balmazújvárosban megrendezett időközi választásokon a Fidesz jelöltje, Nagy Zoltán győzedelmeskedett.

Fidesz győzelem Balmazújvárosban.
Jön a tavasz…

- fűzte hozzá a győzelemhez Orbán Viktor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
