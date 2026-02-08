Orbán Viktor bejelentette: A Fidesz győzött!
Már itt a tavasz szele. Balmazújvárosban a Fidesz győzött.
Orbán Viktor Facebookon reagált a Balmazújvárosi Fidesz-győzelemre. Ugyanis a Debreceni Nap is megírta, hogy Balmazújvárosban megrendezett időközi választásokon a Fidesz jelöltje, Nagy Zoltán győzedelmeskedett.
Fidesz győzelem Balmazújvárosban.
Jön a tavasz…
- fűzte hozzá a győzelemhez Orbán Viktor.
