Orbán Viktor megmutatta: Na, ilyen egy valódi közösség!
Újabb videóval jelentkezett a kormányfő. Orbán Viktor bemutatta, milyen is egy valódi közösség!
Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor a minap a Mandiner Klubestnek volt a vendége. Az eseményen a kormányfő több, az elkövetkezendő időszakban fontos témát is említett, így kitért az április választás tétjére is.
Orbán Viktor: Na, ilyen egy valódi közösség!
A kormányfő a rendezvény kapcsán egy kulisszavideóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvételen az látható, amint a miniszterelnök megérkezik a Mandiner Klubestre, melyet a Várkert Bazárban rendeztek meg.
Na, ilyen egy valódi közösség!
- fűzte a videóhoz Orbán Viktor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre