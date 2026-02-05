Orbán Viktor megmutatta: Na, ilyen egy valódi közösség!

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor a minap a Mandiner Klubestnek volt a vendége. Az eseményen a kormányfő több, az elkövetkezendő időszakban fontos témát is említett, így kitért az április választás tétjére is.

Orbán Viktor Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Na, ilyen egy valódi közösség!

A kormányfő a rendezvény kapcsán egy kulisszavideóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvételen az látható, amint a miniszterelnök megérkezik a Mandiner Klubestre, melyet a Várkert Bazárban rendeztek meg.

Na, ilyen egy valódi közösség!

- fűzte a videóhoz Orbán Viktor.