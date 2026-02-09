Odessza lángokban – egy férfi meghalt, egy 19 éves lány súlyosan megsérült
Legalább egy halottja van az éjszaka indított, több várost érintő támadásnak.
Több ukrán település ellen indítottak támadást az orosz erők a február 9-ére virradó éjszaka. A támadássorozat egy célzott rakéta- és egy dróntámadás együtteséből állt. Célponttá vált Ukrajna déli városa, Odessza is. Civil áldozatról és sebesültekről is beszámoltak.
Lakóépületeket is megtámadtak Odesszában, valamint a gázvezeték is megsérült. A jelentések szerint február 9-én, helyi idő szerint fél egy környékén a városban több helyről is robbanásokat hallottak. A megtámadott lakóépületben több lakás is megrongálódott.
Odessza város katonai közigazgatásának vezetője, Szerhij Liszak szerint a támadás egy lakóépület környékén történt, érintve a gázvezetéket is. Autók is lángra kaptak a támadás során. Civil áldozatról is beszámoltak: egy 35 éves férfi halt meg a támadásban, míg ketten megsérültek, köztük egy 19 éves nő is. Összesen 21 lakás károsodott meg a lakóépületben.
Az éjszaka folyamán az orosz haderők a főváros ellen ballisztikus rakétatámadást indítottak. Az első lövéseket február 8-án, este 9 óra körül hallották – írja a Ripost.
