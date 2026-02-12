RETRO RÁDIÓ

Magyarország továbbra is a béke pártján áll – nyomatékosította Gulyás Gergely a Kormányinfón

Hazánk jelentős humanitárius segítséget nyújtott már az orosz-ukrán háborúban, de a háborúból továbbra is ki akar maradni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 13:44
Módosítva: 2026.02.12. 13:44
Kormányinfó Magyarország béke

A magyar kormány a háború kitörése óta a béketeremtést szorgalmazza — erről beszélt Gulyás Gergely miniszter a csütörtök délelőtti Kormányinfón

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón
Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón leszögezte: Magyarország továbbra is a béke pártján áll (Fotó: Hegedüs Róbert /  MTI)

Magyarország békepárti politikája nem megváltoztatható

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország mindvégig sokat tett az ukrán menekültekért, illetve a kezdetektől fogva elítélte a katonai akciót. Ebből viszont nem következik, hogy Magyarország békepárti politikája megváltoztatható. 

Magyarország sokat tett az orosz támadást követően Ukrajnáért. Humanitárius segítséget nyújtottunk, befogadtuk a hozzánk érkező menekülteket és elítéltük a katonai akciót is. Ebből azonban nem következik, hogy a magyar kormány politikája, amely az első pillanattól kezdve a béketeremtés szükségességét hangsúlyozta, az megváltoztatható. Magyarországról és a magyar kormány politikájáról a magyar embereknek kell dönteni

– szögezte le a miniszter.

Az unió a háború, Magyarország a béke oldalán áll

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón arról is beszélt, hogy míg Magyarország egyértelműen a béke pártján áll, addig az Európai Unió éppen ellenkezőleg a háború eszkalációjáért tesz.

Magyarországnak továbbra is meggyőződése, hogy a béke pártján kell állnunk és a békepárti törekvéseket kell támogatni. Tévesnek tartjuk azt az európai uniós politikát, amely hosszi ideig szavakkal, most pedig elsősorban tettekkel a háború meghosszabbításához járul hozzá

– hangsúlyozta a miniszter, akinek szavait a Ripost idézte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu