Fidesz: Elsőként gyűjtöttük össze mind a 106 választókerületben az aláírásokat

Kezdetét vette február 21-én a választási kampány. A Fidesz máris összegyűjtötte a szükséges aláírásokat!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 10:37
választási kampány országgyűlési választás 2026 Fidesz

A Fidesz jelöltjei mind a 106 választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges aláírásokat, írták közösségi oldalukon.

A Fidesz máris összegyűjtötte a szükséges aláírásokat! Fotó: MW

A kampány azonban még csak most kezdődik! Aktivistáink és jelöltjeink a következő hetekben is kint lesznek az utcákon, tovább gyűjtik a támogató aláírásokat. Fel, győzelemre! A Fidesz a biztos választás!

– írják Facebook-bejegyzésükben.

 

