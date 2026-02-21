Fidesz: Elsőként gyűjtöttük össze mind a 106 választókerületben az aláírásokat
Kezdetét vette február 21-én a választási kampány. A Fidesz máris összegyűjtötte a szükséges aláírásokat!
A Fidesz jelöltjei mind a 106 választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges aláírásokat, írták közösségi oldalukon.
A kampány azonban még csak most kezdődik! Aktivistáink és jelöltjeink a következő hetekben is kint lesznek az utcákon, tovább gyűjtik a támogató aláírásokat. Fel, győzelemre! A Fidesz a biztos választás!
– írják Facebook-bejegyzésükben.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre