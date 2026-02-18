A Tisza Párt elvenné a magyaroktól az olcsó orosz olajat

Mint ismert, Orbán Viktor 2025-ben egy rendkívül fontos megállapodást kötött az amerikaiakkal, miszerint Magyarország korlátlan időre mentesül az orosz olaj szankciók alól. Ennek köszönhetően sokkal olcsóbban jutnak hozzá a magyarok az üzemanyaghoz. Azonban ez abban az esetben nem lenne így, ha a Tisza kerülne kormányra, ugyanis ők szinte azonnal a Shell-hez fordulnának segítségül, ami súlyos károkat okozna a magyar embereknek.

Azonnali áremelkedést okozna, ha a Shell venné át a piacot (Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország)

Orbán Viktor az évértékelő beszédében kitért arra is, hogy a tavalyi év során megállapodott az amerikai, az orosz és a török elnökkel, hogy Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt.

2025-ben tárgyaltam és megállapodtam az amerikai, az orosz és a török elnökkel, hogy Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt. Mi több: lesz olaj, lesz gáz, épül Paks, lesz elég energiánk a gazdasági fejlődéshez és adat alapú gazdasághoz.

– mondta a miniszterelnök.

Ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter külügyminiszter elmondta, hogy a Tisza ezt is el venné a magyar emberektől, azáltal, hogy a Shell-lel dolgoznának össze, mert a brüsszelieknek is ez az érdekük.

A Shelltől és a nagy energiacégektől beszedett extraprofitadónak köszönhetően tudtuk ugyanis bevezetni Magyarországon a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat és az édesanyák adómentességét

– írta közösségi oldalán Szijjártó Péter, majd hozzátette, értjük, hogy ez a Shell részvényeseinek és Brüsszelnek is fáj, ezért akarná a Tisza mindezeket elvenni a magyar emberektől.

Ezután arra hívta fel a figyelmet, hogy április 12-én ez a tét: a nemzetközi nagytőke és Brüsszel el tudja-e venni a magyaroktól a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat és az édesanyák adómentességét.

A Tisza nem támogatja az olcsó orosz gázt és ezért akar összedolgozni a Shell-lel

A Tisza energetikai szakembere Kapitány István azért érdeke, hogy az ország leváljon az olcsó orosz gázról és olajról, mert neki rengeteg Shell-részvénye van, ugyanis ő volt a cég korábbi vezetője. Emiatt ő egyre gazdagabb lenne, ha Magyarország drága amerikai LNG-t venne, lehetőleg a Shellen keresztül az olcsó orosz gáz helyett.