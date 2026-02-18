A Tisza Párt elvenné a magyaroktól az olcsó orosz olajat
Mint ismert, Orbán Viktor 2025-ben egy rendkívül fontos megállapodást kötött az amerikaiakkal, miszerint Magyarország korlátlan időre mentesül az orosz olaj szankciók alól. Ennek köszönhetően sokkal olcsóbban jutnak hozzá a magyarok az üzemanyaghoz. Azonban ez abban az esetben nem lenne így, ha a Tisza kerülne kormányra, ugyanis ők szinte azonnal a Shell-hez fordulnának segítségül, ami súlyos károkat okozna a magyar embereknek.
Orbán Viktor az évértékelő beszédében kitért arra is, hogy a tavalyi év során megállapodott az amerikai, az orosz és a török elnökkel, hogy Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt.
2025-ben tárgyaltam és megállapodtam az amerikai, az orosz és a török elnökkel, hogy Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt. Mi több: lesz olaj, lesz gáz, épül Paks, lesz elég energiánk a gazdasági fejlődéshez és adat alapú gazdasághoz.
– mondta a miniszterelnök.
Ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter külügyminiszter elmondta, hogy a Tisza ezt is el venné a magyar emberektől, azáltal, hogy a Shell-lel dolgoznának össze, mert a brüsszelieknek is ez az érdekük.
A Shelltől és a nagy energiacégektől beszedett extraprofitadónak köszönhetően tudtuk ugyanis bevezetni Magyarországon a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat és az édesanyák adómentességét
– írta közösségi oldalán Szijjártó Péter, majd hozzátette, értjük, hogy ez a Shell részvényeseinek és Brüsszelnek is fáj, ezért akarná a Tisza mindezeket elvenni a magyar emberektől.
Ezután arra hívta fel a figyelmet, hogy április 12-én ez a tét: a nemzetközi nagytőke és Brüsszel el tudja-e venni a magyaroktól a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat és az édesanyák adómentességét.
A Tisza nem támogatja az olcsó orosz gázt és ezért akar összedolgozni a Shell-lel
A Tisza energetikai szakembere Kapitány István azért érdeke, hogy az ország leváljon az olcsó orosz gázról és olajról, mert neki rengeteg Shell-részvénye van, ugyanis ő volt a cég korábbi vezetője. Emiatt ő egyre gazdagabb lenne, ha Magyarország drága amerikai LNG-t venne, lehetőleg a Shellen keresztül az olcsó orosz gáz helyett.
Kapitány ezért támadja a magyar-orosz megállapodást és emiatt akarna leválni az olcsó energiáról.
Emellett világossá tette, hogy továbbra is a cégek érdekeit akarja képviselni, nem pedig az emberekét. Ezt már korábban kijelentette egy interjúban, mikor elmondta, a piac önszabályozásában hisz, és nem támogatja, ahogy ő fogalmazott, a „piaci folyamatokba való beavatkozásokat”.
Annak érdekében, hogy elérje a célját mindent meg fog tenni azért, LNG-t, azaz cseppfolyósított gázt vásároljon Magyarország az olcsóbb orosz gáz helyett, mivel ez érdeke a Shellnek és saját magának is.
Kétségtelen tehát, hogy Kapitány Istvánnak, aki most igazgatótanácsi tagként továbbra is a Shell szekerét tolja, személyes érdeke fűződik a háború fenntartásához, és legfőképpen az orosz energiaimport teljes megszüntetéséhez Európában. Ráadásul nemcsak Kapitány de az egész Tisza párt erőlteti az
LNG beszerzését, mivel ezek a brüsszeli elvárások. Amelyek szerint Magyarországnak nem pusztán diverzifikálnia kellene az energiahordozók beszerzését, hanem teljes mértékben le kellene válnia az orosz gázról és olajról. Azonban, ha az orosz olaj kizárásra kerülnek, az Magyarországnak súlyos károkat okozna. Szinte azonnal az egekbe szöknének a benzin árak és vélhetően hamar elfogynának a tartalékok is.
2024-ben az EU kereskedelmi biztosa, Valdis Dombrovskis, egy levélben arra szólította fel Magyarországot és Szlovákiát, hogy „aktívan törekedjenek az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való diverzifikációra”.
Ebből is jól látszik, hogy Magyar Péter nem mer nemet mondani a brüsszeli főnökeinek, ráadásul ez azok után még kevésbé lehetséges, hogy Kapitány István a Tisza párt tagja lett – írja a Ripost.
